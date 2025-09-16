El aficionado al fútbol en Colombia y en todo el continente tiene esta tarde una cita especial con la Champions League. El volante colombiano Richard Ríos hará su debut oficial en la máxima competición de clubes con el Benfica, que recibe en Lisboa al Qarabag. El equipo portugués espera mostrar poder ofensivo en el estadio Da Luz, mientras que los azeríes apelarán a la concentración y el orden defensivo para intentar dar la sorpresa.

Dónde ver Hoy EN VIVO al Benfica en Champions

Horario por países:

España: 9:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Estados Unidos: 2:00 p.m.

Transmisiones y streaming:

Latinoamérica: ESPN 3 y Disney +

Resto del mundo: App DAZN

Benfica busca un estreno con victoria en Champions

El Benfica afronta su estreno en la fase de grupos recibiendo al Qarabag en el estadio Da Luz. Los portugueses llegan con la intención de recomponerse después de dejar escapar puntos en su liga local ante Santa Clara (1-1), un empate que dejó dudas en la recta final. Sin embargo, el optimismo está intacto tras haber eliminado en la fase previa al Fenerbahce y con el envión de un plantel que se sigue consolidando bajo las órdenes de Bruno Lage.

El cuadro luso tendrá como principal novedad a Richard Ríos, quien se incorporó este verano procedente de Palmeiras y rápidamente se ganó la confianza del cuerpo técnico. Su presencia en el mediocampo es una de las cartas fuertes para asegurar los primeros tres puntos en un grupo muy exigente.

Por su parte, el Qarabag llega desde Azerbaiyán con la intención de sorprender. El equipo también empató en su último partido liguero (1-1 ante Zir) y confía en el poder de su goleador Kady Borges para dar batalla.

Rivales de Benfica en la fase de liga de la Champions League