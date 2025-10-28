El primer finalista de la Copa Sudamericana 2025 se definirá esta noche en el Sur de Brasil. Tras el 1-1 en Quito, Atlético Mineiro buscará aprovechar su localía en la Arena MRV, mientras que Independiente del Valle intentará dar otro golpe fuera de casa, fiel a su estilo de transiciones rápidas y fútbol directo. Un partido de alto voltaje en el que ambos saben que un error puede costar la gloria.

Atlético Mineiro vs IDV: horario, canales y streaming para ver HOY

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:30 p.m.

Transmisión: ESPN y DIRECTV

Streaming: Disney+ y DGO

México: 6:30 p.m. | ESPN y Disney+

6:30 p.m. | ESPN y Disney+ Estados Unidos: 7:30 p.m. | beIN Sports

Mineiro vs IDV: cómo llegan los equipos

El conjunto de Jorge Sampaoli venció recientemente a Ceará en el Brasileirao, pero sigue lejos de los primeros lugares. Por eso, la Sudamericana se ha convertido en su gran objetivo, con el título continental como única vía para volver a la Libertadores 2026.

Independiente del Valle, en cambio, llega más descansado tras la postergación de su duelo local ante Liga de Quito. El Negriazul lidera cómodamente su torneo doméstico y sueña con otro golpe internacional, esta vez en territorio brasileño.

Por lados del Atlético Mineiro, el ecuatoriano Juan Cazares sufrió una rotura de ligamento cruzado y quedó fuera del resto de la temporada. También se perderá el duelo Andy Velasco, por una lesión muscular. La buena noticia para los brasileños es el regreso del zaguero Mateo Carabajal.

Atlético Mineiro vs IDV: alineaciones probables

Atlético Mineiro:

Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino; Bernard y Hulk.

Entrenador: Jorge Sampaoli.

Independiente del Valle:

Guido Villar; Matías Fernández, Luis Felipe Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar; Darwin Guagua, Junior Sornoza, Patrik Mercado; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

El vencedor avanzará a la gran final de la Copa Sudamericana 2025, que se jugará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. Del otro lado del cuadro, Lanús y Universidad de Chile definen el segundo boleto a la cita continental.