¿Shakira y Piqué juntos otra vez?

La ruptura de la relación amorosa de Shakira y Piqué sigue teniendo novedades después de conocerse la noticia. Hace días se les vio juntos de nuevo.

En días pasados la pareja por medio de un comunicado informó que la relación sentimental que iniciaron hace 12 años llegó a su final y que la separación es un hecho. Además pidieron a los medios tener respeto por la intimidad de la familia y sus dos hijos.

Milan y Sasha son el fruto de tantos años juntos en los que Shakira siguió consolidando su carrera como cantante y Gerard Piqué fue campeón en varias ocasiones con el Barcelona. A pesar de que el futbolista está disfrutando de sus vacaciones y vive actualmente en su apartamento de soltero, el fin de semana se vio a la expareja juntos en plan familiar.

Mamarazzis es un portal español que informó que ambos disfrutaron de un fin de semana con Milan mientras este participaba en un torneo de beisbol: “están pasando el fin de semana juntos. No como pareja, sino como padres y en familia. Su relación de amistad no pasa por su mejor momento, pero la mantienen por el bien y la felicidad de sus hijos”.

Además se especula con que no hay una relación amistosa entre ambos y que en próximos días iniciará una batalla legal por la custodia de sus hijos, pues el futbolista no dejará que estos estén lejos de él. Se espera que la barranquillera no siga viviendo en Barcelona y pueda mudarse a Florida.