‘Te Felicito’: ¿qué dice la canción en la que Shakira hablaría de la infidelidad de Piqué?

Los fanáticos de Shakira no paran de escuchar la más reciente canción de la barranquillera que indicaría lo qué está pasando en su relación con Gerard Piqué.

Las versiones de los medios españoles que indican que la cantante colombiana y el defensor central del Barcelona estarían a punto de separarse siguen siendo noticia. En las últimas horas los rumores de una posible infidelidad por parte de Piqué se incrementaron y ya hasta se habla de quién sería la mujer por la que el futbolista habría cambiado a la mamá de sus dos hijos.

Hace pocos días Shakira estreno su más reciente sencillo Te Felicito junto al cantante Rauw Alejandro, la letra de la canción ha llevado a varios periodistas a sospechar sobre lo que pasó entre ambos y daría “pistas” de lo que está viviendo en este momento la barranquillera. Hay que recordar que esta pareja no está casada y que llevan juntos hace 10 años.

+Otra versión de la infidelidad de Piqué a Shakira: “Fue con la madre de un compañero”

¿Qué dice la canción Te Felicito de Shakira?

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes…