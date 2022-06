¿Quién es mayor entre James Rodríguez y Kimberly Reyes?

Si bien sobre la relación sentimental entre ambos apenas se manejan versiones, con cierto aire a rumor, James Rodríguez y Kimberly Reyes no dejan de ser tendencia.

Sospechan en el mundo de la farándula que el volante colombiano, quien se encuentra de vacaciones con sus hijos y cambió de look, tiene nueva novia. Sería la actriz y modelo colombiano Kimberly Reyes. Existen pistas, señales. Informaciones que refieren a lo cerca que están.

De forma oficial, ninguno ha dicho nada acerca de una eventual relación. Sin embargo, cada vez las informaciones se dirigen en el mismo sentido. No sería extraño que en menos tiempo del esperado todo se haga oficial.

