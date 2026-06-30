La fase de eliminación directa del Mundial 2026 comienza a exigir respuestas definitivas y una de las selecciones que más atención genera es Francia. El conjunto de Didier Deschamps llega a los dieciseisavos de final con el cartel de candidato, respaldado por una primera ronda convincente tanto en resultados como en rendimiento. Ahora tendrá enfrente a una Suecia que logró abrirse camino hasta esta instancia y que buscará convertirse en uno de los grandes obstáculos de la jornada.

El choque se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y representa un escenario completamente distinto al de la fase de grupos. Los franceses ya no juegan por posiciones ni por cálculos clasificatorios: cualquier error puede significar el final de su aspiración mundialista.

ADVERTISEMENT

Francia llega con números de campeón

Pocas selecciones dejaron una impresión tan sólida durante la primera fase como Francia. El combinado galo cerró el grupo con pleno dominio frente a Senegal, Irak y Noruega, acumulando diez goles a favor y apenas dos en contra.

La producción ofensiva ha tenido nombres propios. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé han liderado el ataque francés y concentran buena parte del poder de fuego de un equipo que comparte con Alemania y Países Bajos el honor de ser uno de los más goleadores del campeonato.

Sin embargo, más allá de las cifras, el principal argumento de Francia ha sido la sensación de profundidad de plantilla. Deschamps cuenta con alternativas en prácticamente todas las posiciones y eso le permite llegar a esta etapa con diferentes opciones tácticas.

ADVERTISEMENT

Deschamps estudia movimientos en todas las líneas

Aunque la base del equipo parece definida, el seleccionador francés todavía analiza varios ajustes para el compromiso frente a Suecia.

En defensa, William Saliba aspira a recuperar protagonismo junto a Dayot Upamecano, mientras que Lucas Digne busca volver al lateral izquierdo. La zona medular también mantiene una disputa abierta entre Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Manu Koné, quienes compiten por dos plazas.

Más adelante, el panorama parece más estable. Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé aparecen como piezas prácticamente seguras, mientras que el último lugar en ataque se definirá entre Désiré Doué y Bradley Barcola.

La única ausencia prácticamente confirmada es la de Marcus Thuram, quien continúa afectado por molestias en el gemelo.

Suecia busca sorprender pese a las dificultades

El recorrido sueco hasta esta instancia ha sido mucho más irregular. Integró un grupo complejo junto a Países Bajos, Japón y Túnez, dejando actuaciones de contrastes marcados.

Arrancó con una contundente victoria por 5-1 sobre Túnez, sufrió posteriormente una dura caída por idéntico marcador frente a los neerlandeses y cerró la fase con un empate ante Japón que terminó favoreciendo a ambos equipos.

A diferencia de Francia, el conjunto dirigido por Graham Potter llega rodeado de interrogantes. La lesión de Isak Hien, titular en los tres encuentros de la fase de grupos, obligará a modificar la estructura defensiva. El zaguero del Atalanta sufrió un problema muscular en la pierna izquierda y quedó descartado para el resto del torneo.

A ello se suma la incertidumbre en la portería, donde todavía no existe certeza absoluta sobre si el elegido será Kristoffer Nordfeldt o Jacob Widell Zetterström.

El plan sueco para frenar a Mbappé y compañía

Consciente de la diferencia de potencial ofensivo entre ambos equipos, Potter estudia reforzar la retaguardia con una línea de tres centrales y carrileros de recorrido amplio. El objetivo será reducir espacios y evitar que Francia encuentre situaciones favorables para explotar la velocidad de Mbappé y Dembélé.

En ataque, la esperanza sueca seguirá depositada en dos futbolistas que atraviesan un gran momento: Alexander Isak y Viktor Gyökeres. Ambos estarán acompañados por la velocidad y capacidad de desequilibrio de Anthony Elanga, una de las piezas más peligrosas del conjunto escandinavo.

Posibles formaciones para el duelo en Nueva Jersey

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (o Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (o Bradley Barcola) y Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (o Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (o Bradley Barcola) y Kylian Mbappé. Didier Deschamps. Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Lucas Bergvall, Gabriel Gudmundsson; Elliot Stroud (o Jesper Karlström), Yasin Ayari, Anthony Elanga (o Benjamin Nygren); Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

DT: Graham Potter.

Datos del compromiso

Partido: Francia vs. Suecia

Francia vs. Suecia Instancia: Dieciseisavos de final del Mundial 2026

Dieciseisavos de final del Mundial 2026 Fecha: 30 de junio de 2026

30 de junio de 2026 Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: Nueva Jersey, Estados Unidos

Francia parte como favorita y llega respaldada por una campaña impecable, pero los antecedentes mundialistas recuerdan que las rondas eliminatorias suelen castigar cualquier exceso de confianza. Suecia intentará aferrarse a esa realidad para prolongar su aventura en el torneo y desafiar a uno de los candidatos más fuertes a levantar la Copa del Mundo.