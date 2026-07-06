La selección de España afrontará este lunes una de las pruebas más exigentes de su camino en el Mundial 2026. El cruce de octavos de final frente a Portugal aparece como una auténtica final anticipada y, en la víspera del compromiso, el seleccionador Luis de la Fuente lanzó un mensaje tan sincero como exigente sobre el momento que vive su equipo.

Aunque la Roja avanzó con paso firme durante la fase de grupos y mantiene el mérito de no haber recibido goles en el torneo, el entrenador considera que todavía existe un amplio margen de crecimiento si realmente quiere levantar la Copa del Mundo.

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“Mi última palabra en los entrenamientos es: ‘Mañana hay que hacerlo mejor’. Y que Rodri piense así refleja el sentir de todos los que acompañamos a los futbolistas. Con lo que hicimos hasta ahora no nos da para ganar el Mundial”, aseguró en rueda de prensa.

Portugal aparece como el examen más serio para España

Más allá de la confianza que existe alrededor del combinado español, De la Fuente recordó que el antecedente más reciente frente a Portugal dejó enseñanzas importantes. Se trata de la final de la Liga de Naciones, un partido que terminó igualado y que los portugueses resolvieron desde el punto penal.

“Tenemos la experiencia de la final de la Liga de Naciones que fue un gran partido para el espectador, pero yo me quedé con la cosilla de que hicimos un poquito más para ganar, una cuestión de sensaciones”.

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El seleccionador explicó que el cuerpo técnico ha estudiado cuidadosamente al rival durante las últimas semanas y considera que la eliminatoria se definirá en detalles mínimos.

“Lo hemos visto en varias ocasiones, especialmente en estas semanas, sobre todo por tener conocimientos del rival. Porque el partido se determinará por pequeños detalles e intentaremos buscar sus puntos débiles. Será un partido diferente”.

Una generación joven que sigue creciendo

Uno de los aspectos que más satisfacción genera en el entrenador español es la madurez competitiva que han mostrado varios de sus futbolistas más jóvenes. Entre ellos sobresale el defensor Pau Cubarsí, convertido en pieza fija de una zaga que todavía no ha concedido goles en el campeonato.

“El futbolista no lo es por las condiciones futbolísticas solo, hay otros aspectos. Son jugadores jóvenes con un control de las emociones e interpretación de partidos de una manera genial. Esa es la verdadera diferencia. No serían tan buenos sin esto, y eso marca la diferencia en estos futbolistas tan jóvenes, que parece que llevan toda la vida jugando al fútbol”.

España asume la presión de una final anticipada

De la Fuente insistió en que los octavos de final deben afrontarse con mentalidad de final, entendiendo que una derrota significaría el final inmediato del sueño mundialista.

“Esto no es una Liga, no hay 38 jornadas. Mañana es una final por lo que significa. Puede ser el último partido o seguir en el torneo. Tenemos que tener una mejora progresiva, constante pero inmediata. Tengo tanta fe y confianza en nuestros futbolistas que siempre les veo margen de mejora”.

El técnico también valoró las constantes comparaciones con la generación que conquistó el Mundial 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

“El hecho de que te comparen con generaciones tan brillantes ya es un honor. A estos futbolistas no les ha regalado nadie nada, solo les falta ser campeones del mundo. Estamos en el camino. Es muy difícil ganar un Mundial, pero tienen mucho futuro por delante y van a tener un reconocimiento fantástico”.

La confianza sigue intacta pese a la exigencia

Respecto al planteamiento para enfrentar a Portugal, el entrenador dejó claro que no pretende modificar la identidad de su equipo por las fortalezas del rival. Su apuesta sigue siendo potenciar las virtudes de una selección que considera capaz de competir contra cualquiera.

“Portugal tiene un grandísimo equipo y hay que estar muy pendientes de todos. Nosotros queremos que ellos estén más ocupados de nuestras bandas más que nosotros de ellos. Total y absoluta confianza en nuestros jugadores”.

España llega a los octavos con argumentos sólidos, una defensa imbatida y varias figuras en gran nivel. Sin embargo, las palabras de Luis de la Fuente reflejan que dentro del vestuario existe una convicción clara: lo realizado hasta ahora ha sido positivo, pero todavía no alcanza para cumplir el objetivo más grande de todos.