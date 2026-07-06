La previa del esperado choque entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una confesión cargada de sinceridad por parte de Cristiano Ronaldo. El capitán portugués, protagonista de seis Copas del Mundo, reconoció que el duelo frente a la Roja podría marcar el final de una etapa irrepetible en su carrera y dejó una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Aunque en los últimos días había reaccionado con humor ante quienes dan por hecho que se encuentra disputando su último Mundial, esta vez el máximo referente de la selección lusa abrió la puerta a una despedida que parece cada vez más cercana.

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“Ojalá que no sea mi último partido en un Mundial, ojalá así me puedan seguir matando”, afirmó entre sonrisas durante la conferencia de prensa previa al compromiso.

Cristiano respondió a las críticas y defendió su legado

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo uno de los nombres más observados del torneo. Como suele ocurrir con las grandes figuras, también ha tenido que convivir con cuestionamientos sobre su rendimiento y su continuidad en la selección portuguesa.

Lejos de mostrarse incómodo, el delantero respondió con firmeza y aseguró que seguirá actuando de la misma manera independientemente de las opiniones externas.

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“Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Siempre son las mismas preguntas. Lo más importante es jugar bien y clasificarnos”.

Más adelante fue todavía más contundente:

“No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios, eso forma parte de todo. Importa el apoyo de los aficionados, todo lo demás es basura”.

El atacante también dejó claro que su legado no depende de conquistar la Copa del Mundo.

“No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo. No voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces”.

La Copa del Mundo más especial para Cristiano

Más allá de lo deportivo, Ronaldo confesó que esta edición del Mundial ocupa un lugar muy especial entre todas las que ha disputado.

“Hemos compartido mucho y llorado juntos. De todas las Copas del Mundo, esta es la que más voy a recordar por todo lo que hemos pasado, desde un aspecto emocional extraordinario”.

El portugués recordó además los momentos vividos por el grupo durante el torneo y el homenaje permanente que la delegación mantiene hacia Diogo Jota, cuyo recuerdo acompaña a la selección durante la competición.

España, favorita según Cristiano Ronaldo

Aunque Portugal llega con aspiraciones de pelear por el título, Cristiano no tuvo problemas en reconocer que la condición de favorita recae sobre la selección española.

“España es favorita porque ya ganó, pero es una competición diferente. Hay cansancio, ha hecho calor. Me encanta jugar contra España y el recuerdo es muy bueno. Está equilibrado y mañana será lo mismo”.

El delantero también elogió el nivel que ha mostrado el conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

“España siempre tiene buenas selecciones. Son distintas generaciones, pero la veo siempre como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va a ser muy duro”.

Sin embargo, cerró con un mensaje de confianza para los suyos.

“Creo que no estoy tan mal, he marcado tres goles. A ver si mañana ganamos y marco”.

Portugal y España protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final, pero para Cristiano Ronaldo el partido tiene un significado adicional: podría ser la última vez que salte a una cancha mundialista. Y eso convierte el duelo en una cita todavía más especial.