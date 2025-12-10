El resultado oficial del sorteo Chontico Noche del martes 9 de diciembre ya está disponible, y miles de jugadores en Colombia comienzan la jornada nocturna revisando si su número fue el afortunado del día. Este sorteo, uno de los más seguidos del país, vuelve a reunir expectativa, tradición y la emoción característica de quienes confían en sus cuatro cifras para cambiar su suerte.

Este se convierte en el escenario perfecto para que muchos colombianos consulten el resultado del Chontico Noche, especialmente quienes acostumbran jugar en familia durante las celebraciones de fin de año. La frecuencia diaria del sorteo y su sistema de premios escalonado hacen que cada participación tenga un toque especial, sin importar si se trata de jugadores habituales o de quienes se animan a probar suerte por primera vez durante estas fechas.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 9 de Diciembre 2025

Antes de conocer el número ganador del Chontico Noche del 9 de diciembre, vale recordar que este sorteo mantiene su popularidad por su transparencia, accesibilidad y premios atractivos, convirtiéndose en una tradición que acompaña cada noche del calendario colombiano. Si jugaste hoy, este es el momento de verificar tu número y descubrir si la suerte estuvo de tu lado.

Número Ganador: 6686

Y la 5ta Balota:1.

¿Es posible jugar varios números en el mismo sorteo del Chontico Noche?

En el Chontico Noche no existe límite de participaciones: puedes jugar tantas combinaciones de cuatro cifras como desees dentro del mismo sorteo. Cada número que elijas funciona como una jugada independiente, con su propio costo y su respectiva oportunidad de ganar. Puedes seleccionar tus cifras manualmente o permitir que el sistema genere una combinación automática desde los puntos de venta y plataformas digitales autorizadas.

Cada jugada se paga por separado, y el premio que puedas obtener dependerá directamente del valor apostado en ese número específico. Si decides jugar varias combinaciones, aumentas tus oportunidades de acierto, pero siempre es recomendable hacerlo con responsabilidad y dentro de un presupuesto claro. Ten en cuenta que todas las jugadas deben registrarse antes del cierre del sorteo, que ocurre pocos minutos previos a las 7:00 p.m., hora de la extracción oficial.

Frecuencia del sorteo Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que lo convierte en una de las jugadas más constantes y populares del chance en el país. Esta programación diaria permite a los jugadores participar con regularidad y mantener viva la emoción del sorteo noche tras noche.

La extracción oficial se transmite cada día a las 7:00 p.m. por Telepacífico, y el número ganador se publica minutos después en los canales digitales verificados, en redes sociales oficiales y en medios aliados. Además, el juego cuenta con una versión complementaria: el Chontico Día, que se lleva a cabo a la 1:00 p.m., ofreciendo dos oportunidades distintas para participar en una misma jornada. Esta doble programación ha convertido al Chontico en una tradición muy arraigada dentro de los juegos de azar en Colombia.