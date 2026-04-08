Este miércoles 8 de abril, la expectativa gira alrededor del resultado oficial del Chontico Noche, ese momento clave en el que miles de personas en Colombia hacen una pausa para revisar si su número fue el ganador. En plena semana, entre trabajo y rutina, aparece ese instante que rompe el día con emoción y curiosidad.

El resultado del Chontico Noche hoy miércoles 8 de abril en Colombia se convierte en tendencia entre quienes no dejan pasar su jugada sin verificar. Es rápido, directo y parte del día a día: sacar el celular, comparar cifras y compartir la reacción en segundos, como un hábito que ya se siente natural.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 8 de Abril 2026

Si estás buscando el número ganador del Chontico Noche hoy en Colombia, aquí lo encontrarás actualizado, claro y listo para consultar sin complicaciones. Todo pensado para que verifiques en segundos y sigas con tu noche sabiendo si esta vez la suerte estuvo de tu lado.

Número Ganador: 0560

Y la 5ta Balota: 7.

¿Tu número salió en el Chontico Noche? Así lo verificas en segundos

Saber si ganaste en el Chontico Noche es súper fácil. Solo necesitas tu tiquete y compararlo con el resultado oficial del Chontico Noche. Si las cuatro cifras coinciden exactamente y en el mismo orden, te llevas el premio mayor, que paga 4.500 veces lo invertido. Pero ojo, no todo depende de pegarle perfecto.

El juego también premia coincidencias parciales. Si acertaste las tres últimas cifras, las dos finales o incluso solo la última, puedes ganar dinero. Por eso vale la pena revisar cada número con calma, porque a veces un solo dígito puede marcar la diferencia y darte una sorpresa.

Qué puedes ganar en el Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche ofrece varias formas de ganar, lo que lo hace dinámico y atractivo. El premio más alto es para quienes aciertan las cuatro cifras en orden exacto, siendo la jugada que todos buscan.

Pero también hay pagos escalonados para coincidencias parciales. Aunque son menores, pueden ayudarte a recuperar lo invertido o incluso sumar una ganancia. Esa estructura mantiene la emoción viva en cada sorteo y hace que cada jugada tenga opciones reales de dar resultado.