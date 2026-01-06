El martes 6 de enero de 2026 avanza en Colombia como una jornada de regreso a la rutina, con miles de jugadores atentos al resultado oficial del sorteo del Chontico Noche, un momento que se ha convertido en parte del ritual nocturno para muchos hogares.

Este Chontico Noche de hoy martes 6 de enero de 2026 mantiene su atractivo gracias a su frecuencia diaria y a un sistema de premios escalonados que permite ganar incluso con coincidencias parciales. Cada sorteo representa una nueva oportunidad de comprobar si la suerte decidió acompañar tu número en una jornada común que puede volverse especial.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 6 de Enero 2026

A continuación, podrás consultar el resultado del Chontico Noche en Colombia, publicado de forma clara y confiable para que verifiques tu jugada sin dudas. En un día de actividad constante y cierre de jornada, cada cifra cuenta y la emoción del chance se renueva con cada sorteo.

Número ganador: 0541

Y la 5ta Balota: 2

Guía práctica para participar en el Chontico Noche en Colombia

Jugar al Chontico Noche es sencillo y está al alcance de cualquier persona mayor de edad. El primer paso es elegir una combinación de cuatro cifras, ya sea de forma manual o permitiendo que el sistema la asigne automáticamente. Ese número queda registrado como tu jugada para el sorteo de la noche y te da acceso tanto al premio mayor como a los pagos por aciertos parciales, según el resultado.

El sorteo se desarrolla bajo un esquema aleatorio y certificado, en el que se extraen cuatro balotas numeradas del 0 al 9. El orden en que salen define el número ganador oficial. Gracias a su tabla de premios escalonada, el Chontico Noche no solo recompensa el acierto total, sino también coincidencias en las últimas cifras, lo que amplía las posibilidades de obtener una ganancia en cada jornada.

Horarios del Chontico Noche y próximas ediciones

El Chontico Noche se juega todos los días con horarios establecidos según la jornada: de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m. Esta programación se complementa con el Chontico Día, que se realiza a la 1:00 p.m., brindando dos momentos diarios para participar.

La próxima edición del sorteo está programada para el miércoles 7 de enero a las 8:00 p.m. Para participar, asegúrate de realizar tu jugada con anticipación en puntos de venta autorizados o canales digitales oficiales. Conserva siempre tu tiquete y consulta los resultados únicamente por medios confiables, garantizando así una experiencia segura y sin inconvenientes en caso de resultar ganador.