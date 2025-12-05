Si realizaste tu jugada durante el día, este es el sitio indicado para conocer el resultado del Chontico Noche del 5 de diciembre, un dato que miles de jugadores esperan para confirmar si acertaron total o parcialmente. A continuación encontrarás la cifra ganadora del sorteo de hoy, junto a los detalles que necesitas para verificar tu número con tranquilidad, comenzando el fin de semana con la emoción que solo este sorteo puede ofrecer.

Para quienes siguen esta tradición diariamente, el cierre de semana tiene un significado especial: es el momento perfecto para revisar su jugada y descubrir si la suerte estuvo de su lado. Por eso, aquí te ofrecemos la información verificada del Chontico Noche, ideal para quienes buscan un acceso rápido, seguro y confiable al número ganador. Recordemos que este sorteo se distingue por su transparencia y por la emoción que genera cada edición nocturna.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 5 de Diciembre 2025

Este viernes 5 de diciembre llega una nueva jornada cargada de expectativa para miles de jugadores que siguen de cerca uno de los sorteos más emblemáticos del país. Como cada noche, el Chontico Noche vuelve a ser protagonista, ofreciendo la posibilidad de transformar una simple combinación de cifras en una gran noticia para cerrar la semana. En este artículo podrás consultar el resultado oficial, publicado apenas minutos después del sorteo.

Número Ganador: 0997

Y la 5ta Balota: 2.

Cómo jugar en el sorteo Chontico Noche en Colombia

Participar en el Chontico Noche es muy fácil y está al alcance de cualquier adulto. El primer paso consiste en elegir una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Puedes seleccionarlas por significado personal -como aniversarios, cumpleaños o números que consideres de buena suerte- o simplemente dejar que el sistema genere una jugada automática. Una vez haces la compra en un punto de venta autorizado o en una plataforma oficial, tu número queda inscrito para el sorteo que se realiza esa misma noche.

El procedimiento del sorteo es totalmente aleatorio y se lleva a cabo bajo estrictos protocolos de supervisión. Se extraen cuatro balotas numeradas del 0 al 9, cuyo orden define el resultado oficial. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas, permitiendo ganar no solo con las cuatro cifras exactas, sino también con coincidencias parciales. Este esquema de premiación escalonado es parte del atractivo del Chontico Noche, que se mantiene como uno de los sorteos más emocionantes del chance colombiano.

Dónde ver el sorteo Chontico Noche EN VIVO

Quienes deseen seguir el sorteo en directo pueden hacerlo a través del canal Telepacífico, donde se transmite la extracción oficial todas las noches. Esta emisión permite observar el proceso tal como ocurre, reforzando la confianza de los jugadores en la transparencia del sistema.

Si no puedes ver la transmisión en vivo, no hay problema: los resultados oficiales se publican pocos minutos después en las plataformas digitales del operador, en sus redes sociales verificadas y en los puntos de venta autorizados. Además, varios portales informativos y medios especializados en juegos de azar replican el número ganador, lo que facilita consultar el resultado desde cualquier lugar del país.