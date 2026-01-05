El domingo 4 de enero marca el cierre de un fin de semana de descanso y trae consigo el resultado oficial del Chontico Noche, un sorteo que se ha convertido en parte del ritual nocturno de quienes disfrutan del chance.

Este Chontico Noche de hoy domingo 4 de enero vuelve a generar expectativa gracias a su frecuencia diaria y a un sistema de premios escalonados que ofrece opciones de ganar incluso con coincidencias parciales. Cada noche representa una nueva oportunidad para comprobar si la suerte decidió acompañar tu número en una jornada especial de cierre semanal.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 4 de Enero 2026

A continuación, podrás consultar el resultado del sorteo Chontico Noche en Colombia, publicado de forma clara y confiable para que revises tu jugada sin dudas. En un día pensado para recargar energías y comenzar la semana con optimismo, cada número cuenta y la emoción del sorteo se vive hasta el último dígito.

Número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

¿De cuánto es el premio mayor del Chontico Noche en Colombia?

El Chontico Noche se destaca dentro del chance colombiano por ofrecer un premio mayor altamente atractivo. Para obtenerlo, el jugador debe acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden en que aparecen en el sorteo. Cuando esto sucede, el valor jugado se multiplica por 4.500, lo que significa que una jugada de $1.000 puede convertirse en $4.500.000, una relación que explica por qué este sorteo despierta tanta expectativa cada noche.

Una de las grandes ventajas del juego es que el premio está directamente ligado al valor de la jugada. Cada participante decide cuánto invertir y, con base en ese monto, se calcula la ganancia potencial. Así, el Chontico Noche se adapta a distintos presupuestos: con una jugada pequeña es posible obtener un premio significativo, y con una inversión mayor, aspirar a cifras aún más altas.

A esto se suma un sistema que también premia los aciertos parciales. Si el número jugado coincide en las últimas tres, dos o una cifra, el jugador puede recibir un pago proporcional. Esta estructura escalonada mantiene viva la emoción en cada sorteo y hace que cada jugada tenga valor, reforzando al Chontico Noche como uno de los juegos más dinámicos y accesibles del país.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 29 de diciembre al sábado 3 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 29 de diciembre: 7558-3.

Martes 30 de diciembre: 7834-1.

Miércoles 31 de diciembre: 4124-5.

Jueves 1 de enero: 2987-6.

Viernes 2 de enero: 6979-2.

Sábado 3 de enero: 6289-9.

El lunes 5 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual: 7:00 p.m.