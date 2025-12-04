El miércoles avanza y, con él, llega uno de los momentos más esperados: el anuncio del resultado oficial del Chontico Noche de hoy, 3 de diciembre. Como cada jornada, la expectativa crece a medida que cae la tarde, especialmente para quienes ya tienen su jugada lista y esperan confirmar si la suerte estuvo de su lado. Este sorteo, profundamente arraigado en el suroccidente del país, vuelve a ser protagonista en una noche cargada de ilusión y tradición.

La noche del 3 de diciembre también marca el inicio de un nuevo ciclo para muchos jugadores, pues diciembre es un mes donde el azar se vive con más entusiasmo. Revisar el resultado oficial del Chontico Noche se convierte casi en un ritual diario para quienes participan buscando ese golpe de suerte que transforme su cierre de año. Por eso, ofrecer información clara, actualizada y verificada es fundamental para acompañar a quienes siguen este sorteo noche tras noche.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 3 de Diciembre 2025

Con la regularidad que lo caracteriza, el Chontico Noche vuelve hoy a captar la atención de miles de jugadores que, desde distintos puntos del país, esperan conocer la combinación ganadora. Acá podrás revisar el resultado oficial del sorteo, publicado apenas unos minutos después de realizarse, para que verifiques tu número con total confianza. La emoción del azar vuelve a encenderse este 3 de diciembre, y aquí encontrarás la información precisa para saber si tu jugada fue la afortunada.

Número Ganador: 5636

Y la 5ta Balota: 1.

Costo para jugar en el sorteo del Chontico Noche en Colombia

Participar en el Chontico Noche es una alternativa accesible para quienes disfrutan del chance en el país. La jugada mínima parte desde $600 pesos, y es el propio jugador quien define cuánto desea invertir según su presupuesto. No existen tarifas adicionales ni cargos extra: el valor marcado al momento de realizar la jugada es el que se paga, sin sorpresas ni condiciones ocultas. Esta simplicidad ha permitido que el sorteo conserve su carácter cercano y popular.

La transparencia en los precios y la facilidad para participar han fortalecido la confianza del público a lo largo de los años. Eso sí, es fundamental realizar las jugadas únicamente a través de canales oficiales, ya sea en puntos de venta certificados o plataformas digitales autorizadas. Esto garantiza que tu número quede registrado correctamente y que puedas reclamar cualquier premio sin contratiempos. Conocer los montos de participación, los plazos de cobro y los medios válidos para consultar los resultados es esencial para disfrutar del sorteo de forma segura y responsable.

Lotería Chontico Noche: una tradición que conecta a los colombianos

En muchas regiones del suroccidente del país, el Chontico Noche es parte de la vida diaria. No es solo un juego: es un momento que reúne a familias, vecinos y generaciones enteras alrededor de la emoción que trae cada sorteo. Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura y otras ciudades han adoptado este chance como una costumbre que se renueva cada noche, convirtiéndose en un símbolo cultural de la región.

Con la llegada de los canales digitales, el sorteo ha evolucionado sin perder su esencia. Hoy es posible revisar el resultado desde cualquier lugar de Colombia, lo que ha permitido que nuevos jugadores se sumen a esta tradición incluso lejos del Valle del Cauca. Su impacto también trasciende lo recreativo: parte de los recursos generados se destinan a iniciativas sociales en salud y educación, haciendo que cada jugada contribuya al desarrollo de miles de personas. Así, el Chontico Noche no solo ofrece la posibilidad de ganar, sino también de aportar al bienestar colectivo.