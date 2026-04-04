Este viernes 3 de abril, la expectativa se concentra en el resultado oficial del Chontico Noche, ese momento clave del día en el que miles de personas en Colombia revisan si su número fue el elegido. Entre el cierre de la semana y los planes de la noche, aparece esa pausa rápida para confirmar cifras y ver si la suerte estuvo de tu lado.

El resultado del Chontico Noche hoy viernes 3 de abril en Colombia vuelve a ser protagonista entre quienes no dejan pasar su jugada sin verificar. Es parte del ritual: sacar el celular, comparar números en segundos y compartir la reacción con amigos o en redes. Una dinámica simple que conecta perfecto con el ritmo de hoy.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 3 de Abril 2026

Si estás buscando el número ganador del Chontico Noche hoy en Colombia, aquí lo encontrarás actualizado, claro y listo para consultar sin complicaciones. Todo pensado para que verifiques en segundos y sigas con tu noche sabiendo si esta vez acertaste.

Número ganador: 4801

Y la 5ta Balota: 6

La 5ta Balota del Chontico Noche: más chances en cada jugada

El Chontico Noche suma un extra que eleva la emoción: la 5ta Balota. Es una modalidad adicional que te permite ir por premios más grandes desde $500 pesos, con pagos que pueden llegar hasta 38.000 veces lo invertido. No cambia el juego principal, pero sí le mete más expectativa a cada noche para quienes quieren ampliar sus oportunidades.

Jugarla es simple. En Directo, debes acertar las cinco cifras en el orden exacto para llevarte el premio mayor, y si solo coincide la última cifra, recuperas tu dinero. En Combinado, el orden pasa a segundo plano: si aparecen las cinco cifras en cualquier posición, ganas 100 veces lo invertido. Dos formas de jugar según tu estilo, pero con la misma emoción.

A qué hora es el sorteo del Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se juega todos los días, por eso se volvió parte del cierre de jornada para muchos. La transmisión EN VIVO es por Telepacífico: lunes a viernes a las 7:00 p.m., sábados a las 10:00 p.m. y domingos y festivos a las 8:00 p.m. Un horario fijo que facilita seguir el resultado en tiempo real.

Si no alcanzas a verlo en directo, no hay lío. El resultado oficial del Chontico Noche se publica minutos después en sus canales digitales autorizados, como la web y redes verificadas. Así puedes consultarlo rápido desde tu celular, estés donde estés.

Además, junto al Chontico Día (que se juega a la 1:00 p.m.), tienes dos oportunidades diarias para probar suerte. Una dinámica constante, clara y pensada para quienes disfrutan el juego de forma responsable.