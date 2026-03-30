Este domingo 29 de marzo, el cierre del fin de semana llega con uno de los momentos más esperados: el resultado oficial del Chontico Noche. Mientras muchos aprovechan las últimas horas para descansar o planear la semana, otros están atentos a ese número que puede cambiarlo todo en segundos, convirtiendo la noche en una mezcla de expectativa y emoción.

El resultado del Chontico Noche hoy domingo 29 de marzo en Colombia se roba la atención de quienes no dejan pasar su jugada sin verificar. Es ese instante en el que el celular se vuelve protagonista, las conversaciones giran alrededor del número ganador y la curiosidad se convierte en rutina. Porque sí, revisar el resultado ya es parte del plan de domingo para muchos.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 29 de Marzo 2026

Si estás buscando el resultado OFICIAL del sorteo Chontico Noche en Colombia hoy, aquí lo encontrarás de forma clara, rápida y confiable. Todo listo para que confirmes tu número en cuestión de segundos y sigas con tu noche sin perderte nada.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

El Chontico Noche no es solo un sorteo, es parte del plan diario en Colombia

Más que un juego, el Chontico Noche ya es un hábito para miles de personas. Es ese momento al final del día en el que eliges tus cuatro cifras, revisas el resultado y te conectas con la emoción de “¿será hoy?”. Su magia está en lo simple: fácil de entender, rápido de jugar y con esa dosis de expectativa que lo convierte en un pequeño ritual que nunca pasa de moda.

Y aunque tiene toda la esencia de lo tradicional, también se ha actualizado con los tiempos. Hoy puedes seguir el sorteo en vivo, consultar el resultado en segundos desde tu celular y hasta jugar sin salir de casa en plataformas oficiales. Esa mezcla entre lo clásico y lo digital es lo que ha hecho que nuevas generaciones se enganchen con el Chontico Noche, manteniéndolo vigente y más cercano que nunca.

Pero no todo queda en la emoción del juego. Detrás de cada participación también hay un impacto real, porque parte de lo que se mueve en el Chontico Noche aporta a programas sociales y de salud. Es decir, no solo juegas por la posibilidad de ganar, sino que también sumas a algo más grande, haciendo que esta experiencia tenga un valor que va más allá del resultado.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 23 al sábado 28 de marzo

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 23 de marzo: 2342-0.

Martes 24 de marzo: 6280-3.

Miércoles 25 de marzo: 5087-1.

Jueves 26 de marzo: 8270-4.

Viernes 27 de marzo: 0006-6.

Sábado 28 de marzo: 0549-1.

El lunes 30 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual de las 7:00 p.m. Actualizaremos oportunamente.