La noche avanza en este miércoles 28 de enero y con ella llega uno de los momentos más esperados por los jugadores. Ya se encuentra disponible el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia, un sorteo que marca el cierre de la jornada y concentra la atención de quienes siguen el chance a diario.

El Chontico Noche mantiene su protagonismo incluso entre semana, cuando miles de personas revisan sus números antes de terminar el día. Por eso, su resultado del miércoles 28 de enero se convierte en una de las búsquedas más frecuentes al caer la noche.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 28 de Enero 2026

Aquí actualizamos la cifra que dejó el Chontico Noche este miércoles 28 de enero, presentada de manera directa y sin rodeos. El dato oficial está confirmado y al día, para que compruebes tu jugada en segundos y termines la noche con total calma.

Número ganador: 2724

Y la 5ta Balota: 5.

Aspectos clave del sorteo Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche es un sorteo nocturno y diario, programado todos los días a las 7:00 p. m., incluso en domingos y festivos. Esta constancia lo ha convertido en un hábito para muchos jugadores, especialmente en el suroccidente del país, donde revisar el resultado al final del día es parte de la rutina.

Su dinámica es sencilla y flexible: cada participante elige una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999, ya sea de forma manual o mediante la opción automática disponible en canales oficiales. El sorteo se ejecuta con un sistema totalmente aleatorio y supervisado, garantizando igualdad de condiciones. Los resultados se difunden minutos después por canales verificados, lo que asegura una consulta segura y confiable.

Premios del Chontico Noche y cómo se distribuyen

El mayor pago del Chontico Noche se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, una jugada que multiplica lo jugado hasta 4.500 veces. También está la jugada combinada, que reconoce las cuatro cifras en cualquier orden y paga 208 veces el valor jugado, una alternativa atractiva para ampliar opciones.

El esquema se completa con premios por aciertos parciales, que incluyen pagos por tres cifras (en orden o sin orden), dos cifras finales y una cifra final. Esta estructura escalonada permite que más jugadores obtengan algún retorno y mantiene la emoción noche tras noche, reforzando al Chontico Noche como uno de los sorteos más dinámicos y cercanos del chance colombiano.