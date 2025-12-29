El cierre del domingo 28 de diciembre se vive en Colombia con un ambiente tranquilo y muchas personas buscando conocer el resultado del sorteo Chontico Noche, con la ilusión intacta de ver su número reflejado en las cifras ganadoras.

Cada edición del sorteo Chontico Noche en Colombia renueva la expectativa, ya sea por una jugada habitual, una corazonada o un número elegido con intención especial en estas fechas de balance y esperanza. Este domingo 28 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definieron a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 28 de Diciembre 2025

Es el momento ideal para revisar cada número con calma y acá puedes hacerlo. Compartimos el resultado oficial del Chontico Noche del domingo 28 de diciembre, con la información clara y actualizada para verificar tu jugada sin complicaciones.

Número Ganador: 5330

Quinta Balota:5

Así funciona el sorteo del Chontico Noche y por qué es un juego confiable

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más confiables del chance en Colombia gracias a un procedimiento claro y controlado. Cada jornada se realiza una extracción completamente aleatoria de cuatro cifras, dentro del rango que va del 0000 al 9999, lo que asegura que todas las combinaciones tengan las mismas probabilidades de salir. Esta igualdad de condiciones es uno de los pilares que ha sostenido la credibilidad del juego con el paso del tiempo.

El proceso está respaldado por estrictos mecanismos de supervisión, a cargo de las autoridades competentes en juegos de suerte y azar. Estos entes acompañan cada etapa del sorteo, desde la verificación de los equipos hasta la validación del número ganador, garantizando que el procedimiento se desarrolle bajo normas de legalidad, control y transparencia, sin margen para alteraciones.

Una vez realizado el sorteo, los resultados se comunican exclusivamente a través de canales oficiales, como la transmisión en vivo por Telepacífico y las plataformas digitales autorizadas del operador. Esto permite a los jugadores consultar información verificada y en tiempo real, reforzando la confianza en cada resultado. Gracias a este compromiso permanente con la transparencia, el Chontico Noche se mantiene como un referente de seriedad dentro del chance colombiano.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 22 al sábado 27 de diciembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 22 de diciembre: 3284-7.

Martes 23 de diciembre: 3173-2.

Miércoles 24 de diciembre: 7234-6.

Jueves 25 de diciembre: 4004-8.

Viernes 26 de diciembre: 8097-7.

Sábado 27 de diciembre: 7875-5.

El lunes 29 de diciembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual: 7:00 p.m.