Este viernes 27 de marzo llega uno de los momentos más esperados por miles de jugadores: el resultado oficial del Chontico Noche. Mientras muchos aprovechan para descansar, otros están pendientes de ese número que puede cambiarlo todo, convirtiendo la noche en una mezcla de emoción, expectativa y buena vibra.

El Sorteo Chontico Noche viernes 27 de marzo se convierte en tendencia entre quienes no quieren perderse ni un detalle, especialmente en una fecha donde el tiempo libre invita a revisar resultados, compartirlos en redes y comentar con amigos. Porque más que un simple juego, este sorteo ya es parte del ritual nocturno de muchos que buscan una dosis de suerte antes de cerrar el día.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 27 de Marzo 2026

Si estás aquí, seguramente quieres conocer el resultado oficial en Colombia del Chontico Noche hoy y confirmar si la fortuna estuvo de tu lado. Quédate, porque a continuación encontrarás toda la información actualizada.

Número Ganador: 0006

Y la 5ta Balota: 6.

Si acertaste las cuatro cifras del sorteo del Chontico Noche esto es lo que ganas

Si logras acertar las cuatro cifras en el Chontico Noche, estás en el nivel más alto del juego. En la modalidad Directo, todo depende del orden: debe coincidir exactamente con el número oficial, cifra por cifra. Cuando eso pasa, el premio es potente: $4.500 por cada peso jugado, una de las mejores relaciones dentro del chance en Colombia y la que todos buscan alcanzar.

Pero si eres de los que prefieren jugar con más margen, está la modalidad Combinado. Aquí lo importante es que salgan las cuatro cifras, sin importar el orden. El pago cambia, claro, pero sigue siendo atractivo: $208 por cada peso jugado. Es una forma distinta de jugar, más flexible, ideal para quienes quieren aumentar sus probabilidades sin dejar de aspirar a un buen resultado.

Dónde y a qué hora ver el resultado del Chontico Noche

El número ganador del Chontico Noche se conoce a través de la transmisión oficial en Telepacífico, un momento que ya es parte del cierre del día para muchos. Los horarios son claros: lunes a viernes a las 7:00 p.m., sábados a las 10:00 p.m. y domingos y festivos a las 8:00 p.m., adaptándose al ritmo de cada jornada.

Si no alcanzas a verlo en vivo, no pasa nada. Minutos después del sorteo, el resultado oficial del Chontico Noche queda disponible en los canales digitales verificados: página web y redes sociales oficiales. Así puedes consultarlo rápido, desde el celular y sin enredos, estés donde estés en Colombia.