La noche del sábado 27 de diciembre llega con el ambiente relajado del fin de semana y los días posteriores a la Navidad, con el resultado del sorteo Chontico Noche.

Cada edición del Chontico Noche en Colombia renueva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada habitual, una corazonada o un número elegido con especial significado en estas fechas de fin de año. Este sábado 27 de diciembre, la expectativa se centra en las cifras que definieron a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples formas de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 27 de Diciembre 2025

A continuación, podrás conocer el resultado del sorteo Chontico Noche del sábado 27 de diciembre, con la información clara y actualizada para que verifiques tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada número con calma, porque en el Chontico Noche, cada sorteo mantiene viva la esperanza.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

La 5ta Balota del Chontico Noche: una opción extra que potencia la experiencia

El Chontico Noche continúa ampliando sus alternativas para los jugadores, y una de las más llamativas es la 5ta Balota, una modalidad complementaria que ha ganado espacio por su facilidad de juego y alto potencial de premio. Con apuestas desde $500 pesos, esta opción permite sumar oportunidades sin modificar el funcionamiento del sorteo principal, convirtiéndose en una forma práctica de añadir emoción a cada noche.

Así se juega la 5ta Balota del Chontico Noche y qué premios ofrece

La dinámica es clara y accesible. En Directo, el objetivo es acertar las cinco cifras en el orden exacto para obtener el premio mayor, que puede alcanzar hasta 38.000 veces lo apostado; si solo coincide la última cifra, el jugador recupera su inversión. En Combinado, el orden deja de ser relevante: si las cinco cifras aparecen en el resultado, el premio corresponde a 100 veces el valor jugado. Dos modalidades distintas, pensadas para ampliar las posibilidades y mantener la expectativa.

Una alternativa confiable que suma emoción al Chontico Noche

La 5ta Balota del Chontico Noche se integra de manera natural al sorteo tradicional, ofreciendo más opciones de ganar a través de una jugada sencilla y con respaldo oficial. Gracias a la transparencia del proceso y a reglas claras, los jugadores pueden participar con tranquilidad. Es la elección ideal para quienes ya disfrutan del Chontico Noche y buscan una experiencia más intensa, con la posibilidad real de convertir cualquier noche en un momento para celebrar.