El viernes 26 de diciembre llega con el ambiente tranquilo que sigue a las celebraciones navideñas y la expectativa por conocer el resultado del Chontico Noche en Colombia.

Cada noche, el sorteo Chontico Noche renueva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada habitual, una corazonada o un número elegido con anticipación. Este viernes 26 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definirán a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales que pueden sorprender.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 26 de Diciembre 2025

A continuación podrás consultar el resultado oficial del Chontico Noche del viernes 26 de diciembre, con la información clara y actualizada para que verifiques tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada número con calma, porque en este juego de chance, cada sorteo es una nueva oportunidad.

Número ganador: 8097

Y la 5ta Balota: 7.

La 5ta Balota del Chontico Noche: un complemento que amplía tus posibilidades

El Chontico Noche pone a disposición de los jugadores una modalidad adicional que eleva la expectativa del sorteo: la 5ta Balota. Esta opción paralela permite aspirar a premios de mayor valor con una inversión baja, desde $500 pesos, y se ha vuelto muy popular por ofrecer pagos que pueden llegar hasta 38.000 veces lo invertido. Sin alterar la mecánica tradicional, suma una experiencia extra cargada de emoción.

La dinámica es clara y fácil de entender. En Directo, el reto es acertar las cinco cifras en el orden exacto para obtener el premio mayor, con el beneficio adicional de recuperar la inversión si solo coincide la última cifra. En Combinado, el orden deja de ser determinante: si las cinco cifras aparecen, el pago corresponde a 100 veces lo jugado. Dos alternativas pensadas para distintos perfiles, pero con el mismo objetivo: mantener viva la emoción.

Por su simplicidad, respaldo oficial y premios atractivos, la 5ta Balota del Chontico Noche se ha consolidado como una opción segura y entretenida. Es el complemento ideal para quienes disfrutan del sorteo nocturno y quieren sumar más razones para celebrar.

Horarios del sorteo Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se realiza todos los días, convirtiéndose en una cita habitual para los aficionados al chance. Los sorteos EN VIVO se transmiten por Telepacífico en los siguientes horarios: lunes a viernes a las 7:00 p.m., sábados a las 10:00 p.m. y domingos y festivos a las 8:00 p.m. Esta regularidad permite seguir el sorteo desde casa y vivir el momento exacto en que se revela el número ganador.

Si no es posible ver la transmisión en directo, el resultado oficial del Chontico Noche se publica minutos después en la página web y en las redes sociales verificadas, asegurando información confiable y actualizada para todos los jugadores.

Junto al Chontico Día, que se juega cada tarde a la 1:00 p.m., el Chontico Noche completa una doble dosis diaria de emoción. Dos sorteos oficiales, dos oportunidades de ilusión y una misma premisa: jugar con responsabilidad y la posibilidad real de ganar todos los días.