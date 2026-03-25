Este martes 24 de marzo, en medio del ambiente de día festivo en Colombia, ya se conoce el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos de chance más consultados del país. A pesar del ritmo distinto de la jornada, miles de jugadores están atentos a las cuatro cifras que definen al ganador, esperando cerrar el día con una buena noticia.
El Chontico Noche se mantiene como un plan fijo incluso en festivos. Su dinámica simple y su frecuencia diaria hacen que muchos aprovechen estos días para revisar el número ganador, ya sea por tradición o por la emoción de comprobar si su jugada coincidió con el resultado.
Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 24 de Marzo 2026
Si quieres verificar las cifras, aquí podrás consultar el resultado del Chontico Noche del martes 24 de marzo, con el número ganador del sorteo publicado de manera oficial.
- Número ganador: 6280
- Y la 5ta Balota: 3.
Balotas certificadas: por qué el Chontico Noche es un sorteo confiable
Cuando escuchas que en el Chontico Noche las balotas están certificadas por un laboratorio acreditado por la ONAC, no es solo una frase técnica: es una garantía real de transparencia. Esto significa que cada balota cumple con estándares estrictos en peso, tamaño y comportamiento, asegurando que todas reaccionen igual durante el sorteo.
Esa certificación implica que todo fue evaluado bajo criterios técnicos y sin margen de manipulación. En otras palabras, el número ganador del Chontico Noche se define en un entorno totalmente justo, donde ninguna cifra tiene ventaja. Para los jugadores, esto se traduce en confianza: todos participan con las mismas probabilidades en cada sorteo.
Plan de premios del Chontico Noche: cuánto puedes ganar
El plan de premios del Chontico Noche en Colombia está diseñado para premiar distintos niveles de acierto. El mayor pago se obtiene cuando aciertas las cuatro cifras en el orden exacto, con un premio de $4.500 por cada $1 jugado. También hay pagos por tres cifras ($500 por cada $1) y dos cifras ($50 por cada $1), siempre respetando el orden.
Además, existe una modalidad más flexible donde el orden no importa. En este caso, acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga $300 por cada $1, y tres cifras en desorden paga $83 por cada $1. Esta opción amplía las posibilidades de ganar y es una de las favoritas para quienes buscan más oportunidades.
El esquema se completa con premios por coincidencias mínimas, como acertar la última cifra en orden, que paga $5 por cada $1 invertido. Gracias a este sistema escalonado, el Chontico Noche ofrece múltiples formas de ganar, manteniendo la emoción en cada sorteo y haciendo que más jugadores tengan la posibilidad de obtener algún retorno.