La noche del miércoles 24 de diciembre trae la celebración de Nochebuena y la posibilidad de revisar el resultado del Chontico Noche. Una cita esperada para quienes no pierden la esperanza de recibir un regalo adelantado de Navidad.

En una fecha tan significativa, el resultado del Chontico Noche en Colombia adquiere un valor simbólico distinto. Muchos jugadores confían en su número como parte del ritual previo a la celebración, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales. Este miércoles 24 de diciembre, cada cifra se mira con atención y expectativa.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 24 de Diciembre 2025

A continuación, podrás consultar el resultado oficial del Chontico Noche del miércoles 24 de diciembre, con la información clara y actualizada para verificar tu jugada sin complicaciones. En una noche marcada por la unión y la esperanza, cada número cuenta, y la emoción del sorteo se mezcla con el espíritu navideño.

Número ganador: 7234

Y la 5ta Balota: 6.

La 5ta Balota del Chontico Noche: un plus que intensifica el sorteo de la lotería

El Chontico Noche continúa ampliando su propuesta dentro del chance en Colombia, y una de las modalidades que más ha llamado la atención es la 5ta Balota. Esta jugada complementaria se suma al sorteo principal para ofrecer más emoción y mayores opciones de premio, con inversiones desde $500 pesos. Sin modificar la mecánica tradicional, introduce una experiencia paralela que eleva la expectativa y hace cada noche aún más emocionante.

La forma de jugar es sencilla: se eligen cinco cifras y se define la modalidad. En Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto da acceso al premio mayor, que puede alcanzar hasta 38.000 veces lo jugado; si solo coincide la última cifra, el jugador recupera su inversión. En Combinado, el orden deja de ser determinante: si aparecen las cinco cifras, el premio equivale a 100 veces el valor jugado. Dos alternativas distintas para quienes buscan maximizar sus opciones.

Por sus reglas claras, su respaldo oficial y premios llamativos, la 5ta Balota del Chontico Noche se ha convertido en una de las favoritas entre los jugadores frecuentes. Es una opción confiable y entretenida que complementa el sorteo principal y permite llevar la jugada a un nivel superior.

Cómo participar y ganar en el Chontico Noche en Colombia

Jugar al Chontico Noche es muy sencillo: basta con elegir una combinación de cuatro cifras, ya sea de forma manual o automática. Luego, solo queda esperar el sorteo nocturno, que se realiza bajo protocolos de transparencia y control, garantizando un proceso confiable.

El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, pero el sistema también reconoce coincidencias parciales, premiando a quienes aciertan las últimas tres, dos o una cifra. Esto hace que cada jugada mantenga vivas las posibilidades de ganar.

Con su dinámica flexible, transmisión en vivo y modalidades adicionales como la 5ta Balota, el Chontico Noche se reafirma como una de las experiencias más atractivas del chance colombiano. Una tradición nocturna que combina emoción, confianza y oportunidades reales de premio en cada sorteo.