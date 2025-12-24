Acá podrás consultar el resultado oficial de la Lotería Chontico Noche del martes 23 de diciembre, con la información clara y actualizada para que verifiques tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada número con calma, porque en el Chontico Noche, cada sorteo puede traer una sorpresa.

Cada edición del sorteo Chontico Noche en Colombia renueva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada habitual, una corazonada especial o un número elegido con anticipación. Este martes 23 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definirán a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 23 de Diciembre 2025

La noche del martes 23 de diciembre llega con el ambiente propio de los días previos a la Navidad y la expectativa de quienes siguen cada jornada del Chontico Noche, uno de los sorteos más consultados en Colombia al cierre del día. En medio de compras de último momento y encuentros familiares, conocer el resultado del Chontico Noche se convierte en una cita obligada para miles de jugadores.

El Número Ganador: 3173

Y la 5ta Balota: 2.

Cómo ver el sorteo del Chontico Noche en tiempo real

Para quienes quieren saber al instante si su número salió ganador, la mejor opción es seguir el Chontico Noche EN VIVO. Todas las noches, Telepacífico transmite en directo el sorteo, mostrando paso a paso la extracción de las balotas. Esto permite a los jugadores verificar el resultado en tiempo real, con un proceso claro, público y completamente transparente, viviendo la emoción desde el primer segundo hasta que aparece el número ganador.

El Chontico Noche EN VIVO cuenta con horarios fijos que facilitan no perderse ningún sorteo: de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.. Gracias a esta programación estable, miles de jugadores en todo el país hacen del sorteo una cita nocturna habitual, cargada de expectativa y esperanza.

Quienes no logran ver la transmisión en directo pueden consultar el resultado minutos después en los canales digitales oficiales del Chontico Noche. Allí se publican tanto el número ganador como la 5ta Balota, permitiendo una verificación rápida y confiable desde cualquier dispositivo. Ya sea en vivo o en línea, la emoción es la misma: comprobar si la suerte decidió acompañarte esa noche.

Resultado del Chontico Noche de ayer, lunes 22 de diciembre de 2025

El resultado del Chontico Noche del lunes 22 de diciembre de 2025 dejó como número ganador el 3284, junto a la quinta balota número 7. Esta combinación fue la protagonista de la jornada y generó expectativa entre los jugadores que siguieron el sorteo con atención.

Como es habitual, el sorteo se realizó EN VIVO y luego fue confirmado a través de los canales oficiales del operador, permitiendo a los participantes comprobar si sus cifras coincidían con las ganadoras. Un resultado más que se suma a la historia del Chontico Noche, un juego que cada día renueva la ilusión de miles de colombianos.