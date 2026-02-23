Este domingo 22 de febrero, ya está disponible el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los momentos más esperados para quienes cerraron la semana apostándole a su número de confianza. Con el fin de semana llegando a su fin, la ilusión se concentra en revisar si la combinación elegida coincidió con el sorteo nocturno en Colombia.

El Chontico Noche en Colombia mantiene su ritmo diario y convoca a miles de jugadores que buscan el número ganador del 22 de febrero para confirmar su jugada. Además del resultado principal, la expectativa también gira en torno a la 5ta Balota, una modalidad que amplía las oportunidades y que cada vez gana más seguidores entre quienes quieren subir el nivel de la apuesta.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 22 de Febrero 2026

Está todo listo para que revises tus cifras sin perder tiempo. Aquí podrás consultar la información oficial y verificar si este domingo terminó con premio. Encontrarás el resultado del Chontico Noche domingo 22 de febrero, junto con el número ganador confirmado y la 5ta Balota del sorteo.

Número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

¿Cómo reclamar un premio de la lotería Chontico Noche?

Si tu número salió favorecido en el Chontico Noche, es importante conocer el procedimiento de pago establecido por la red autorizada. Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se cancelan en los puntos oficiales de Paga Todo, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos para garantizar transparencia y correcta identificación.

Para recibir el dinero, debes ser mayor de edad, presentar el tiquete original completamente diligenciado en su parte posterior y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido para este trámite). Cumplidos estos pasos, el pago se realiza en los puntos autorizados, asegurando un proceso claro y conforme a las políticas vigentes.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 16 al sábado 21 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 16 de febrero: 0951-4.

Martes 17 de febrero: 6050-5.

Miércoles 18 de febrero: 3039-0.

Jueves 19 de febrero: 8461-4.

Viernes 20 de febrero: 1295-6.

Sábado 21 de febrero: 1163-4.

El lunes 23 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual 7:00 p.m. Actualizaremos oportunamente.