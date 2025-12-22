La noche del domingo 21 de diciembre llega con el ambiente tranquilo del cierre de semana y la expectativa de quienes siguen cada jornada del Chontico Noche, uno de los sorteos más consultados en Colombia al finalizar el día. En una fecha marcada por el descanso y los planes familiares, revisar el resultado oficial del sorteo Chontico Noche se convierte en una rutina para miles de jugadores.

Cada edición del sorteo Chontico Noche mantiene viva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada habitual, una corazonada o un número elegido al azar. Este domingo 21 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definirán a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 21 de Diciembre 2025

A continuación, podrás consultar el resultado oficial del Chontico Noche del domingo 21 de diciembre, con la información clara y actualizada para que verifiques tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada cifra con calma, porque en el Chontico Noche, cada coincidencia cuenta.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Chontico Noche: un juego tradicional que avanza con los nuevos tiempos

El Chontico Noche se ha convertido en parte de la rutina de miles de colombianos, especialmente en el suroccidente del país, donde cada sorteo se vive con expectativa e ilusión. Su éxito radica en una mecánica simple y cercana: elegir cuatro cifras y esperar el resultado. A esto se suma un sistema de premios escalonado que amplía las posibilidades de ganar y lo consolida como uno de los juegos de chance más queridos en Colombia.

Con el paso del tiempo, el Chontico Noche ha evolucionado sin perder su identidad. Hoy el sorteo puede verse en transmisión en vivo por Telepacífico, consultarse a través de canales digitales y jugarse tanto en puntos físicos como en plataformas en línea. Esta adaptación ha permitido que el juego llegue a más regiones del país y se mantenga vigente entre nuevas generaciones de jugadores.

Más allá de la emoción del azar, el Chontico Noche cumple un papel social importante. Una parte de los recursos recaudados se destina a programas de salud y proyectos comunitarios, beneficiando a distintas poblaciones, en especial en el Valle del Cauca. De esta manera, cada jugada combina entretenimiento, modernidad y compromiso social, reafirmando su lugar como una tradición colombiana que sigue creciendo.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 15 al sábado 20 de diciembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 15 de diciembre: 6742-0.

Martes 16 de diciembre: 1230-2.

Miércoles 17 de diciembre: 3696-1.

Jueves 18 de diciembre: 9611-8.

Viernes 19 de diciembre: 3500-3.

Sábado 20 de diciembre: 7770-6.

El lunes 22 de diciembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual: 7:00 p.m.