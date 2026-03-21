El viernes 20 de marzo llega con la expectativa de quienes esperan conocer el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos más seguidos del día en Colombia. En esta edición, además del número principal, también se revela la 5ta balota, un dato clave para quienes participan en esta modalidad y buscan confirmar si su jugada resultó ganadora.

El Chontico Noche en Colombia se ha convertido en una tradición para cerrar el día con emoción. Elegir cuatro cifras y esperar el resultado es parte de la rutina de miles de jugadores, que revisan rápidamente si su combinación coincide con el número ganador en cada sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 20 de Marzo 2026

En este artículo puedes consultar el resultado del Chontico Noche del viernes 20 de marzo, incluyendo la quinta balota del sorteo y la combinación ganadora completa.

Número ganador: 3192

Y la 5ta Balota: 4.

Cómo funcionan los aciertos parciales en el Chontico Noche

El Chontico Noche no es solo el premio mayor. También puedes ganar con aciertos parciales, es decir, acertando tres cifras, dos cifras o incluso la última cifra del número ganador. Esto hace que cada jugada tenga más opciones y que revisar el resultado del Chontico Noche siga siendo emocionante incluso si no logras el número completo.

El valor del premio depende de cuántas cifras coincidan y del dinero que hayas jugado. Además, existen dos formas de jugar: la directa, donde el orden exacto es clave, y la combinada, donde importa que las cifras aparezcan, sin necesidad de que estén en el mismo orden. Entender esto ayuda a sacarle más provecho a cada jugada.

Horarios y cómo jugar el Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche en Colombia se juega todos los días, pero con horarios que cambian según la jornada: de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y domingos o festivos a las 8:00 p.m.. Esto permite que siempre haya una oportunidad diaria sin tener que esperar mucho tiempo.

Para participar solo necesitas elegir un número de cuatro cifras (0000 a 9999), definir cuánto quieres invertir y registrar tu jugada en canales oficiales. El valor que juegues influye directamente en el premio. Por eso, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más prácticas, rápidas y populares para quienes siguen el chance en Colombia.