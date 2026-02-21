Este viernes 20 de febrero, ya fue publicado el resultado oficial del Chontico Noche, terminando con la expectativa de todos sus jugadores. Con el cierre de la semana laboral, la expectativa se concentra en conocer el número ganador y confirmar si la suerte estuvo del lado de quienes participaron en el sorteo nocturno.

El Chontico Noche en Colombia mantiene su cita diaria con miles de participantes que buscan el resultado del 20 de febrero para validar su jugada con información clara y verificada. Cada noche, la revelación de las cifras ganadoras marca el momento clave para revisar combinaciones y comprobar jugadas.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 20 de Febrero 2026

¿Jugaste esta noche? Aquí puedes ver el número ganador del Chontico Noche viernes 20 de febrero, con el resultado oficial ya confirmado en Colombia. Revisa tu combinación al instante y consulta las cifras oficiales de la jornada sin esperar ni buscar en otro lado.

Número ganador: 1295

Y la 5ta Balota: 6.

Pasos para reclamar un premio del Chontico Noche en Colombia

Si tu número fue favorecido en el Chontico Noche, el proceso de cobro es sencillo siempre que cumplas con los requisitos establecidos por el operador. Debes presentar tu documento de identidad original y vigente -cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o carné diplomático, según el caso- para validar que eres el titular del premio.

También es indispensable entregar el tiquete ganador en buen estado, con los datos personales diligenciados al respaldo: nombres completos, número de documento, dirección, teléfono y firma legible. Además, se debe completar el formato oficial de pago, incluyendo firma y huella. Con estos pasos, el premio puede reclamarse sin contratiempos en los puntos autorizados.

Premios del Chontico Noche: diferentes formas de ganar

El mayor atractivo del Chontico Noche en Colombia es el premio principal, que se obtiene al acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial. Este acierto multiplica la jugada por 4.500 veces, convirtiéndose en uno de los pagos más llamativos dentro del chance nacional.

No obstante, el sistema también contempla premios por coincidencias parciales. Acertar las tres últimas cifras, las dos finales o incluso una sola cifra genera pagos secundarios que permiten recuperar la inversión o conseguir una ganancia adicional. Gracias a esta estructura escalonada, cada jugada mantiene posibilidades reales y hace del Chontico Noche una experiencia constante de expectativa y emoción.