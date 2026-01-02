El viernes 2 de enero llega con el ambiente de inicio de año aún presente y el momento de conocer el resultado del sorteo en la lotería Chontico Noche, una cita habitual para miles de jugadores.

En esta jornada, el sorteo Chontico Noche concentra la atención de quienes confían en su número, ya sea por costumbre, por una corazonada de comienzo de año o como parte de los rituales que acompañan los primeros días del calendario. Este viernes 2 de enero, cada cifra se revisa con atención, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 2 de Enero 2026

A continuación, podrás consultar el resultado oficial del Chontico Noche del viernes 2 de enero, con información clara y actualizada para verificar tu jugada sin complicaciones. En los primeros días del año, cada sorteo representa una nueva oportunidad, y la emoción del juego acompaña el inicio de este nuevo ciclo.

Número ganador: 6979

Y la 5ta Balota: 2

Cómo cobrar un premio del Chontico Noche en Colombia paso a paso

Si tu jugada resultó ganadora en el Chontico Noche, el trámite para recibir el premio es claro y directo, siempre que cumplas con los requisitos establecidos. Es obligatorio presentar tu documento de identidad original: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carné diplomático o pasaporte vigente, según corresponda.

Además, debes entregar el tiquete ganador en buen estado, con la información solicitada diligenciada en el reverso. Allí se consignan datos personales como nombres y apellidos, tipo y número de documento, dirección, teléfono y firma, todo de forma legible. También es necesario completar el formato de pago de premios, que incluye la firma y la huella del ganador. Con estos documentos, el cobro se realiza sin inconvenientes en los puntos autorizados.

Premios del Chontico Noche: del acierto pleno a las coincidencias parciales

El gran objetivo del Chontico Noche es el premio mayor, reservado para quienes aciertan las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial. Este logro multiplica la inversión por 4.500 veces, convirtiéndose en uno de los pagos más atractivos dentro del chance colombiano.

Sin embargo, el sorteo también reconoce aciertos parciales, lo que amplía las opciones de ganar. Coincidir en las últimas tres, dos o una cifra da derecho a premios secundarios que permiten recuperar parte de la inversión o incluso obtener una ganancia, manteniendo la expectativa en cada jugada.

Gracias a este sistema de premios escalonado, el Chontico Noche se destaca como un juego accesible y emocionante, con múltiples caminos para celebrar. Esa flexibilidad y las oportunidades reales de acierto explican por qué sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes disfrutan la emoción diaria del chance en Colombia.