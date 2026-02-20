Este jueves 19 de febrero, miles de jugadores están atentos al resultado oficial del Chontico Noche, uno de los datos más buscados al cierre del día en Colombia. Con la semana avanzando, la expectativa se mantiene alta y conocer el número ganador se convierte en el momento clave para quienes participaron en el sorteo nocturno.

El Sorteo Chontico Noche hoy en Colombia vuelve a reunir a participantes que esperan confirmar su jugada con información clara y verificada. La consulta del resultado del 19 de febrero es fundamental para validar cada combinación y revisar si la suerte acompañó la jugada realizada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Jueves 19 de Febrero 2026

Aquí encontrarás los datos oficiales correspondientes a la jornada en Colombia. Podrás consultar el resultado del Chontico Noche jueves 19 de febrero, con las cifras ganadoras confirmadas y listas para que compruebes tu número sin demoras.

Número Ganador: 8461

Y la 5ta Balota: 4.

5ta Balota del Chontico Noche: más oportunidades en cada jugada

Si ya participas en el Chontico Noche y quieres potenciar tu jugada, la 5ta Balota es una alternativa que suma una cifra adicional y amplía las posibilidades. Con jugadas desde $500 pesos, esta modalidad complementaria permite aspirar a premios más altos sin cambiar el funcionamiento del sorteo principal. No reemplaza tu número tradicional: lo refuerza con una opción extra que puede marcar la diferencia.

Se puede jugar en dos modalidades. En Directo (5 cifras), acertar la combinación exacta en el mismo orden otorga el premio mayor, que puede llegar hasta 38.000 veces lo invertido; además, si solo coincide la última cifra, recuperas tu dinero. En Combinado (5 cifras), el orden no importa: si las cinco cifras aparecen en el resultado, el pago equivale a 100 veces la inversión. Dos caminos distintos para quienes prefieren mayor riesgo o más margen de acierto.

Cómo verificar si tu número fue ganador en el Chontico Noche

Después de jugar, el siguiente paso es comparar tu tiquete con el resultado oficial del Chontico Noche. Si las cuatro cifras coinciden en el orden exacto, accedes al premio mayor, que paga 4.500 veces lo invertido. Sin embargo, el sistema también contempla premios por coincidencias parciales en las últimas tres, dos o una cifra, lo que amplía las posibilidades reales de obtener una recompensa.

Para confirmar sin errores, revisa siempre los resultados en canales oficiales, como la página web del sorteo, redes sociales verificadas o puntos autorizados. Allí también encontrarás información sobre los plazos y requisitos para reclamar el premio, asegurando que cada jugada tenga la oportunidad de convertirse en una buena noticia.