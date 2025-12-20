El viernes 19 de diciembre trae la expectativa por conocer el resultado del sorteo Chontico Noche, una de las loterías más consultadas en Colombia al final del día. En esta fecha, marcada por el ritmo previo al fin de semana y la cercanía de las celebraciones de fin de año, conocer el resultado del sorteo Chontico Noche se convierte en una búsqueda habitual para miles de jugadores.

Cada jornada del Chontico Noche en Colombia renueva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada recurrente, una corazonada o un número elegido al azar. Este viernes 19 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definirán a los ganadores, recordando que el sorteo ofrece múltiples formas de premio, incluso sin acertar el número completo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 19 de Diciembre 2025

A continuación, encontrarás el resultado oficial del sorteo Chontico Noche correspondiente al viernes 19 de diciembre, con la información clara y actualizada para que puedas verificar tu jugada de forma rápida. Es el momento ideal para revisar cada cifra con calma, porque en este sorteo nocturno, cada coincidencia cuenta.

Número Ganador: 3500

Y la 5ta Balota: 3.

¿Cuál es el premio por acertar las cuatro cifras en el Chontico Noche?

Dar con las cuatro cifras exactas del Chontico Noche es el sueño de miles de jugadores en cada sorteo. En la modalidad Directo, el número jugado debe coincidir de forma idéntica con el resultado oficial, respetando orden y posición de cada cifra. Cuando esto ocurre, el premio es uno de los más altos del chance en Colombia: $4.500 por cada peso jugado, una ganancia que transforma una jugada en un premio realmente destacado.

Para quienes buscan mayores probabilidades de acierto, está disponible la modalidad Combinado, en la que las cuatro cifras deben coincidir, pero sin importar el orden. En este caso, el pago es de $208 por cada peso invertido, ofreciendo un equilibrio entre opción de ganar y monto del premio. Así, el jugador puede elegir entre ir por el pago máximo o una alternativa con más flexibilidad.

Cada modalidad responde a un estilo distinto de juego: algunos priorizan la exactitud, otros prefieren ampliar sus opciones. En el Chontico Noche, entender las reglas y jugar con responsabilidad es parte fundamental de la experiencia, dejando que la intuición y la estrategia acompañen cada decisión.

Dónde y cuándo consultar el resultado oficial del Chontico Noche

El resultado del Chontico Noche se conoce en transmisión en vivo por Telepacífico, un momento que forma parte de la rutina nocturna de muchos colombianos. El sorteo se realiza de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m., horarios en los que se revela el número ganador.

Además de la transmisión televisiva, los resultados pueden consultarse de manera rápida y segura en la página web oficial del Chontico y en sus redes sociales verificadas. De esta forma, sin importar el lugar o el momento, los jugadores pueden confirmar su jugada con total confianza y vivir la emoción de comprobar si la suerte estuvo de su lado.