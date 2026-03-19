Este miércoles 18 de marzo ya está disponible el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos de chance que cada noche mueve la expectativa de miles de jugadores en Colombia. Como siempre, la atención está puesta en las cuatro cifras que definen la combinación ganadora y que pueden cambiarle el cierre del día a más de uno.

El Chontico Noche se ha vuelto parte de la rutina de quienes disfrutan probar suerte con el chance. Con una dinámica simple y directa, todo gira alrededor del número ganador, un dato que muchos consultan apenas se confirma el resultado para saber si su jugada coincidió.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 18 de Marzo 2026

Una forma rápida y clara de verificar tu número y saber cómo terminó esta nueva jornada del popular chance nocturno en Colombia. Si participaste hoy o quieres revisar las cifras, aquí podrás consultar el resultado del Chontico Noche del miércoles 18 de marzo.

Número ganador: 8984

Y la 5ta Balota: 1.

Todo lo que debes saber de la lotería Chontico Noche

El Chontico Noche es un sorteo que se juega todos los días a las 7:00 p.m., incluyendo domingos y festivos. Esa constancia lo ha convertido en un plan fijo para muchos, sobre todo en el suroccidente colombiano, donde revisar el resultado al final del día ya es parte de la rutina.

Su dinámica es simple: eliges un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, ya sea manualmente o con la opción automática disponible en canales oficiales. El sorteo funciona con un sistema totalmente aleatorio y supervisado, lo que garantiza que todos tengan las mismas oportunidades. Además, el resultado del Chontico Noche se publica minutos después en plataformas verificadas, facilitando la consulta desde cualquier lugar.

Premios del Chontico Noche: así se gana

El mayor premio del Chontico Noche se lo lleva quien acierte las cuatro cifras en el orden exacto, ya que puede recibir hasta 4.500 veces lo jugado. También está la opción de la jugada combinada, que paga por acertar las cuatro cifras en cualquier orden, multiplicando la inversión 208 veces, una alternativa que muchos usan para ampliar posibilidades.

El plan de premios también incluye pagos por aciertos parciales, como tres cifras (en orden o desorden), dos cifras finales e incluso una cifra final. Esta estructura hace que más jugadores tengan opciones de ganar algo y mantiene la emoción en cada sorteo, consolidando al Chontico Noche en Colombia como uno de los juegos de chance más dinámicos y cercanos.