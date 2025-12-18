La noche del miércoles 17 de diciembre llega con la expectativa de miles de jugadores que siguen de cerca cada edición del Chontico Noche, uno de los sorteos más consultados en Colombia al cierre de la jornada. En medio del ritmo propio de los últimos días del año, conocer el resultado del Chontico Noche se convierte en un momento clave para quienes esperan que su número haya sido el ganador.

Cada sorteo del Chontico Noche en Colombia mantiene viva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada habitual, una corazonada o una combinación elegida al azar. Por eso, este miércoles 17 de diciembre muchos revisan con atención las cifras, conscientes de que el juego no solo premia el acierto completo, sino también las coincidencias parciales que pueden traer una sorpresa.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 17 de Diciembre 2025

Acá está el resultado oficial del Chontico Noche del miércoles 17 de diciembre, con toda la información necesaria para verificar tu jugada. Este es el momento ideal para comprobar cada número con calma, porque en este sorteo nocturno, una coincidencia también puede convertirse en premio.

Número Ganador: 3696

Y la 5ta Balota: 1.

¿El Chontico Noche tiene cobros extra? Esto es lo que debes saber

Participar en el Chontico Noche es un proceso claro y sin sorpresas. El valor de la jugada que eliges es el único pago que realizas, ya que el sorteo no aplica comisiones, recargos ni tarifas adicionales. El monto registrado en tu tiquete, ya sea en un punto físico o en una plataforma digital autorizada, es exactamente el mismo con el que entras al sorteo nocturno, sin costos extra por registro o validación.

Eso sí, es clave realizar la jugada exclusivamente en canales oficiales del Chontico Noche. Los puntos de venta y plataformas avaladas aseguran precios regulados, tiquetes válidos y la inscripción correcta del número. Jugar en sitios no autorizados puede derivar en cobros indebidos, fraudes o tiquetes que no son reconocidos, por lo que elegir los medios oficiales es la mejor forma de jugar con tranquilidad.

Lotería Chontico Noche: una tradición que combina cercanía y confianza en Colombia

Con el paso del tiempo, el Chontico Noche se ha consolidado como algo más que un juego de azar. Para muchos colombianos -especialmente en el Valle del Cauca– revisar el resultado del Chontico Noche al final del día es una costumbre compartida que reúne a familias y amigos alrededor de la ilusión de ganar.

Hoy, esa tradición convive con la tecnología. Los resultados se publican en minutos, pueden consultarse desde cualquier dispositivo y las jugadas se realizan tanto en puntos físicos como en plataformas digitales. Además, una parte de los recursos recaudados se destina a programas sociales y de salud, haciendo que cada participación conserve el espíritu de cercanía, confianza y aporte a la comunidad.