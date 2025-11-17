Este domingo 16 de noviembre ofrece la emoción típica del cierre de semana y con uno de los momentos más esperados: el resultado del Chontico Noche. A esta hora, muchos jugadores ya tienen su número en mano, revisan rituales, recuerdan las fechas especiales que escogieron o simplemente esperan que la suerte les guiñe el ojo para terminar el día con una buena noticia.

Noviembre avanza y con él crece la expectativa de quienes juegan regularmente. En estas semanas de transición hacia el fin de año, cada sorteo adquiere un significado especial, pues para muchos el Chontico Noche es una tradición que combina ilusión, costumbre y la esperanza de un golpe de fortuna antes de comenzar una nueva semana. Por eso, el resultado del domingo 16 de noviembre concentra tantas miradas y despierta tanta conversación entre amigos, vecinos y familiares.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 16 de Noviembre 2025

Si participaste o quieres estar al tanto de la información oficial, aquí ya puedes confirmar el resultado del Chontico Noche con total claridad y precisión. Este espacio reúne los datos actualizados del sorteo para que verifiques tu jugada sin demoras y con la seguridad de consultar una fuente confiable. La suerte ya habló; ahora solo queda revisar si este domingo trajo esa sorpresa que estabas esperando.

Número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cuál es el valor del premio mayor del Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche ofrece uno de los premios más llamativos del chance en el país. Para llevarse el mayor valor, el jugador debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto en que salen durante el sorteo. Cuando esto ocurre, la jugada se multiplica por 4.500 veces, lo que significa que una jugada de $1.000 puede transformarse en $4.500.000. Esa relación entre inversión y ganancia es lo que hace que este sorteo sea tan atractivo para miles de participantes.

Una de las ventajas del sistema es que el pago depende directamente del monto invertido. Cada jugador elige cuánto invertir y, con base en esa cifra, se calcula el premio. Esto permite que personas con presupuestos diferentes puedan participar y aspirar a ganancias proporcionales: quienes juegan poco pueden recibir un monto considerable, mientras que los que juegan más pueden alcanzar premios aún mayores.

Además del gran premio, el Chontico Noche también reconoce las coincidencias parciales. Si un jugador acierta las últimas tres, dos o solo una cifra del número ganador, también puede recibir una recompensa. Esta estructura hace que cada jugada tenga oportunidades reales y que cada sorteo mantenga un nivel de emoción constante, sin importar el tamaño de la jugada.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 10 al sábado 15 de noviembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 10 de noviembre: 2282-4.

Martes 11 de noviembre: 1564-9.

Miércoles 12 de noviembre: 5535-3.

Jueves 13 de noviembre: 6577-3.

Viernes 14 de noviembre: 4417-9.

Sábado 15 de noviembre: 1840-4.

El lunes 17 de noviembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual de lunes festivo: 8:00 p.m.