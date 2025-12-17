Este martes 16 de diciembre, la expectativa vuelve a encenderse con una nueva edición del Sorteo Chontico Noche, uno de los juegos de chance más seguidos en Colombia. Con el cierre de la jornada y la ilusión intacta, miles de jugadores buscan confirmar si su número fue el afortunado en el resultado oficial del Chontico Noche, una cita que ya hace parte de la rutina nocturna en muchas regiones del país.

El resultado del sorteo Chontico Noche de hoy concentra la atención de quienes participaron con la esperanza de acertar las cuatro cifras ganadoras o alguna de las coincidencias parciales que también entregan premio. Este sorteo se caracteriza por su transparencia, su frecuencia diaria y la posibilidad de ganar sin necesidad de acertar el número completo, lo que mantiene viva la emoción hasta el último momento.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 16 de Diciembre 2025

Acá podrás consultar el resultado oficial del Chontico Noche del martes 16 de diciembre, verificar tu número y conocer todos los detalles del sorteo. Si jugaste, este es el momento de revisar con calma; y si no, una nueva oportunidad para entender por qué el Chontico Noche sigue siendo uno de los sorteos más tradicionales y populares del chance colombiano.

Número Ganador: 1230

Y la 5ta Balota: 2.

Coincidencias parciales en el Chontico Noche: más oportunidades de premio

A diferencia de muchos juegos de azar, en el Chontico Noche no todo depende de acertar el número completo. El sorteo contempla un sistema de coincidencias parciales que premia a quienes logran acertar las últimas tres, dos o incluso una cifra del resultado ganador, ampliando de forma considerable las posibilidades de obtener una recompensa.

Este esquema hace que cada jugada conserve la expectativa hasta el final, ya que no siempre es necesario un acierto total para celebrar. Gracias a estas categorías de premio, el Chontico Noche se convierte en una opción más flexible y atractiva para quienes buscan emoción constante en cada sorteo.

Cómo funcionan las modalidades y los premios por tres cifras en el Chontico Noche

Cada coincidencia está asociada a una categoría de pago que depende tanto del número de cifras acertadas como de la modalidad elegida. En la jugada directa, las cifras deben coincidir exactamente en el mismo orden del resultado oficial, mientras que en la jugada combinada basta con que aparezcan, sin importar el orden.

En el caso de acertar las tres últimas cifras en jugada directa, el premio es de $400 por cada peso apostado, un incentivo importante para los jugadores habituales. Si el acierto se da en modalidad combinada, el pago es de $83 por cada peso jugado, una opción con menor premio, pero con mayores probabilidades. Así, el Chontico Noche demuestra que existen distintos caminos para ganar y que una coincidencia parcial también puede convertirse en una grata sorpresa.