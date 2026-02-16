Este domingo 15 de febrero, ya se confirmó el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los datos más esperados por los jugadores en Colombia al cierre del fin de semana. Como cada jornada nocturna, la expectativa se concentró en conocer el número ganador y verificar si la suerte acompañó la jugada en esta nueva edición del sorteo.

La lotería Chontico Noche en Colombia mantiene su protagonismo diario, especialmente los domingos, cuando miles de participantes consultan el resultado del 15 de febrero para cerrar la semana con ilusión. La publicación de las cifras ganadoras se convierte en el momento clave para quienes siguen de cerca este juego y esperan confirmar su jugada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 15 de Febrero 2026

Aquí encontrarás las cifras ganadoras y los datos actualizados del sorteo nocturno en Colombia.E n esta nota podrás consultar el resultado confirmado del Chontico Noche domingo 15 de febrero, con la información oficial lista para que revises tu número sin demoras.

Número Ganador: 7568

Y la 5ta Balota: 9.

Cómo se realiza el Chontico Noche y qué garantiza su transparencia

El Chontico Noche es uno de los sorteos más confiables del chance en Colombia gracias a una mecánica clara: cada día se extraen cuatro cifras de forma aleatoria, dentro del rango del 0000 al 9999, asegurando que todas las combinaciones tengan la misma probabilidad. Esta igualdad de condiciones es clave para la credibilidad del juego.

El proceso cuenta con supervisión de autoridades competentes, que verifican equipos y validan el número ganador bajo estrictos controles. Además, los resultados se publican únicamente en canales oficiales y transmisión en vivo, lo que permite a los jugadores consultar información confirmada y mantener la confianza en cada sorteo.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 9 al sábado 14 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 9 de febrero: 9961-7.

Martes 10 de febrero: 9876-2.

Miércoles 11 de febrero: 0830-1.

Jueves 12 de febrero: 1608-0.

Viernes 13 de febrero: 8691-3.

Sábado 14 de febrero: 2056-3.

El lunes 16 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual 7:00 p.m. Actualizaremos oportunamente.