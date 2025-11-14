Los viernes siempre traen una emoción distinta con el resultado del Chontico Noche del 14 de noviembre ya publicado. Como es habitual, el sorteo volvió a reunir emoción, transparencia y la esperanza de una buena noticia para terminar el día.

El Chontico Noche mantiene su popularidad gracias a su dinámica sencilla y premiación escalonada, que permite ganar no solo con las cuatro cifras exactas, sino también a través de coincidencias parciales. Esto lo convierte en una opción accesible y emocionante, perfecta tanto para jugadores frecuentes como para quienes se animan a participar ocasionalmente. Y para quienes buscan elevar la emoción, la modalidad adicional de la 5ta Balota sigue siendo una alternativa atractiva para optar por premios más altos.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 14 de Noviembre 2025

El resultado oficial de la lotería Chontico Noche del viernes 14 de noviembre ya está disponible, marcando el inicio de un fin de semana cargado de expectativa para miles de jugadores en Colombia.

Número ganador: 4417

Y la 5ta Balota: 9.

Cómo reclamar los premios de la lotería Chontico Noche

Si tu número resultó ganador en el Chontico Noche, el proceso para reclamar el premio es simple, siempre y cuando presentes los documentos requeridos. De acuerdo con la información oficial del sorteo, es indispensable llevar tu documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carné diplomático o pasaporte vigente.

También debes presentar el tiquete ganador en buen estado, debidamente diligenciado por el reverso. Allí es necesario completar datos personales como nombres y apellidos, tipo y número de documento, dirección, teléfono y la firma, todo escrito de manera clara y legible. Por último, se debe llenar el formato de pago de premios, que solicita la firma y la huella del ganador. Con estos requisitos, el cobro se realiza sin contratiempos en los puntos autorizados.

Premios del Chontico Noche: desde el acierto total hasta los premios secundarios

El principal atractivo del Chontico Noche está en su premio mayor, otorgado a quienes aciertan las cuatro cifras exactas del número ganador en el mismo orden. Esta combinación perfecta multiplica la apuesta por 4.500 veces, convirtiéndose en el objetivo más ambicioso para los participantes.

Sin embargo, parte del encanto del sorteo radica en que no es necesario acertar el número completo para recibir una recompensa. Las coincidencias parciales también generan premios: si tu combinación coincide en las últimas tres, dos o incluso una cifra, puedes reclamar valores secundarios que mantienen viva la expectativa. Estos montos, aunque menores, permiten recuperar parte de la inversión o incluso obtener una ganancia.

Esta estructura de premios escalonada convierte al Chontico Noche en uno de los sorteos más accesibles y emocionantes del país. Gracias a su flexibilidad y múltiples posibilidades de acierto, se ha mantenido como una opción favorita entre los jugadores colombianos que buscan emoción diaria y verdaderas oportunidades de ganar.