Este sábado 14 de febrero, la atención de miles de jugadores está puesta en el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los datos más consultados al finalizar la jornada en Colombia. En una fecha especial para muchos, conocer el número ganador se convierte en parte del cierre del día, con la expectativa de que la suerte haya acompañado la jugada.

El Sorteo Chontico Noche del 14 de febrero mantiene la tradición diaria de reunir a participantes que esperan confirmar las cifras ganadoras apenas termina la transmisión. La búsqueda del resultado confirmado en Colombia aumenta en las últimas horas del día, cuando cada número adquiere un significado especial para quienes participaron.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 14 de Febrero 2026

Aquí podrás verificar el número ganador y consultar la información actualizada del sorteo nocturno en Colombia. Encontrarás el resultado confirmado del Chontico Noche sábado 14 de febrero, con las cifras oficiales listas para que revises tu jugada sin demoras.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

La 5ta Balota del Chontico Noche: más emoción en cada jugada

El Chontico Noche sigue fortaleciendo su propuesta con alternativas pensadas para quienes quieren ampliar sus oportunidades, y entre ellas destaca la 5ta Balota. Esta modalidad adicional se ha posicionado por su mecánica sencilla y su atractivo potencial de premio. Con inversiones desde $500 pesos, permite sumar una opción extra sin alterar el desarrollo habitual del sorteo nocturno, convirtiéndose en un complemento práctico para intensificar la experiencia.

Cómo funciona la 5ta Balota del Chontico Noche y cuáles son sus premios

La participación es fácil de entender. En la modalidad Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto da acceso al premio mayor, que puede multiplicar hasta 38.000 veces lo jugado; además, si solo coincide la última cifra, se recupera la inversión. En la opción Combinado, el orden no influye: si las cinco cifras aparecen en el resultado, el pago equivale a 100 veces el valor jugado. Dos alternativas diseñadas para adaptarse a diferentes estrategias.

Un complemento confiable dentro del Chontico Noche

La 5ta Balota del Chontico Noche se integra de forma natural al sorteo tradicional, brindando más caminos para ganar con reglas claras y respaldo oficial. Su estructura transparente permite participar con confianza, manteniendo la emoción que caracteriza cada jornada.

Para quienes ya siguen el Chontico Noche en Colombia, esta modalidad representa una forma adicional de vivir el sorteo con mayor intensidad. Una oportunidad extra que puede transformar cualquier noche en un motivo de celebración.