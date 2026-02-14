Este viernes 13 de febrero, la atención de miles de jugadores está puesta en el resultado oficial del Chontico Noche, una de las consultas más frecuentes al cierre de la jornada en Colombia. En una fecha que muchos asocian con la suerte, conocer las cifras ganadoras del sorteo nocturno se convierte en un momento clave para quienes esperan confirmar su número.

La lotería Chontico Noche en Colombia mantiene su protagonismo diario gracias a su dinámica ágil y la posibilidad de participar cada noche. Por eso, el resultado del viernes 13 de febrero despierta especial interés entre quienes buscan verificar su jugada con información clara, actualizada y proveniente de los canales oficiales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 13 de Febrero 2026

Aquí encontrarás el número ganador y los datos confirmados del sorteo nocturno. En esta publicación podrás consultar el resultado de la lotería Chontico Noche hoy en Colombia, correspondiente a la jornada del 13 de febrero, con las cifras listas para comprobar tu jugada sin demoras.

Número ganador: 8691

Y la 5ta Balota: 3.

La 5ta Balota del Chontico Noche: más opciones en cada jugada

El Chontico Noche incorpora una modalidad adicional que potencia la experiencia del sorteo: la 5ta Balota. Esta alternativa complementaria permite competir por premios de mayor alcance con jugadas desde $500 pesos, ofreciendo pagos que pueden multiplicar hasta 38.000 veces lo invertido. Se integra al juego principal sin modificarlo, pero añade una capa extra de expectativa para quienes desean ampliar sus oportunidades.

Su funcionamiento es sencillo y accesible. En la modalidad Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto otorga el premio mayor, con la ventaja de recuperar la inversión si solo coincide la última cifra. En Combinado, el orden no influye: si las cinco cifras aparecen en cualquier posición, el premio corresponde a 100 veces el valor invertido. Dos esquemas pensados para diferentes estrategias, manteniendo siempre la emoción como eje central.

Horarios del sorteo Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche en Colombia se juega todos los días, convirtiéndose en una cita fija para miles de participantes. La transmisión EN VIVO se realiza por Telepacífico, con horarios establecidos: de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m. Esta programación constante permite seguir el sorteo en tiempo real y conocer el número ganador al instante.

Para quienes no pueden ver la emisión en directo, el resultado oficial del Chontico Noche se publica pocos minutos después en los canales digitales autorizados, como la página web y redes verificadas. Así, todos los jugadores pueden consultar las cifras ganadoras con información confiable y actualizada.

Junto al Chontico Día, que se realiza cada tarde a la 1:00 p.m., el sorteo nocturno completa una oferta diaria que mantiene activa la ilusión. Dos oportunidades oficiales cada día, bajo reglas claras y con la invitación permanente a participar de manera responsable.