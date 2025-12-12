La noche del viernes 12 de diciembre llega con la expectativa habitual para miles de jugadores que siguen de cerca la lotería Chontico Noche, uno de los sorteos más tradicionales y consultados en Colombia. Al cierre de la jornada laboral, este sorteo se convierte en un momento especial para revisar números, comparar jugadas y esperar que la fortuna acompañe el inicio del fin de semana. Hoy, el resultado oficial del Chontico Noche ya está disponible para consulta.

Este viernes, marcado por el ambiente previo al descanso del fin de semana, es ideal para hacer una pausa y verificar el resultado del Chontico Noche de hoy. La constancia diaria del sorteo, sumada a su sistema de premios escalonado, mantiene viva la emoción en cada edición. Ya sea que juegues de manera habitual o de forma ocasional, este momento sigue siendo clave para miles de colombianos.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 12 de Diciembre 2025

En esta nota podrás consultar el número ganador del Chontico Noche del 12 de diciembre, publicado a través de los canales oficiales y con la información validada. Aquí encontrarás la combinación exacta para revisar tu jugada con tranquilidad y confirmar si lograste un acierto total o parcial en esta edición del sorteo nocturno.

Número ganador: 2055

Y la 5ta Balota: 7.

Qué significan los aciertos parciales en el resultado del Chontico Noche

El Chontico Noche se distingue dentro del chance colombiano por su esquema de premios flexible, que no se limita únicamente al acierto total. En este sorteo, los jugadores pueden obtener una ganancia incluso si no coinciden las cuatro cifras exactas del número ganador. Existen reconocimientos por acertar tres, dos o incluso una cifra final, lo que amplía las oportunidades y hace que cada sorteo conserve la emoción hasta el final.

Cada tipo de coincidencia tiene un valor específico, que varía según la cantidad de cifras acertadas y el valor registrado en la jugada. Cuantas más cifras coincidan, mayor será el reconocimiento obtenido. Además, el Chontico Noche ofrece dos formas de participación: la modalidad directa, donde el orden de los números debe coincidir exactamente, y la modalidad combinada, que permite ganar si las cifras aparecen sin importar la secuencia. Comprender estas diferencias ayuda a jugar con mayor claridad y conocimiento.

Horarios y cómo participar en el sorteo Chontico Noche en Colombia

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días del año, con horarios definidos según la jornada. De lunes a viernes se lleva a cabo a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m. Esta programación constante permite participar a diario, sin largas esperas entre sorteos, algo que lo convierte en una opción muy atractiva frente a otras loterías.

Para participar, el proceso es simple: se elige una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, se define el valor de la jugada y se registra en un punto de venta autorizado o en una plataforma digital oficial. El monto seleccionado influye directamente en el valor de la posible ganancia, tanto en aciertos totales como parciales. Su facilidad de participación, junto con la transparencia del sorteo y su frecuencia diaria, han hecho del Chontico Noche una de las opciones más populares del chance en Colombia.