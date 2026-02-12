Este miércoles 11 de febrero, la expectativa vuelve a sentirse con fuerza alrededor del resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos más consultados en Colombia al finalizar la jornada. Cada noche, miles de jugadores esperan conocer el número ganador para confirmar su jugada y revisar si la suerte estuvo de su lado en esta nueva edición del sorteo.

La Lotería Chontico Noche se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes buscan emoción diaria y resultados rápidos. Por eso, el resultado del miércoles 11 de febrero se convierte en información clave para quienes participaron y desean verificar las cifras ganadoras apenas termina la transmisión oficial.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 11 de Febrero 2026

En esta nota podrás consultar el resultado oficial del Chontico Noche de este miércoles 11 de febrero, con la información validada tras el sorteo para que revises tu jugada de manera rápida y segura. Aquí encontrarás las cifras ganadoras en Colombia, listas para que confirmes si tu número fue el elegido en esta nueva jornada.

Número ganador: 0830

Y la 5ta Balota: 1.

La 5ta Balota del Chontico Noche: más emoción en cada sorteo de la lotería

El Chontico Noche sigue fortaleciendo su propuesta dentro del chance en Colombia y una de las modalidades que ha ganado protagonismo es la 5ta Balota. Esta opción adicional acompaña al sorteo principal y brinda más alternativas de premio desde $500 pesos, sin alterar la dinámica tradicional. Se trata de una experiencia complementaria que incrementa la expectativa y convierte cada noche en una oportunidad aún más vibrante.

Participar es práctico. El jugador selecciona cinco cifras y elige la modalidad que prefiera. En Directo, acertar las cinco en el orden exacto permite acceder al premio mayor, que puede multiplicar la inversión hasta 38.000 veces; además, si solo coincide la última cifra, se recupera el valor invertido. En Combinado, el orden no influye: si las cinco cifras aparecen en cualquier secuencia, el pago corresponde a 100 veces lo jugado. Dos caminos distintos pensados para diferentes estrategias.

Gracias a su claridad en las reglas, su aval oficial y premios atractivos, la 5ta Balota del Chontico Noche se ha posicionado entre las modalidades preferidas. Es un complemento que aporta dinamismo y amplía las posibilidades dentro de cada jornada.

Cómo jugar y ganar en el Chontico Noche en Colombia

Para participar en el Chontico Noche, solo debes escoger una combinación de cuatro cifras, ya sea de manera manual o automática. Luego, esperar el sorteo nocturno, que se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia, garantizando confianza en cada resultado.

El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, aunque también existen premios por coincidencias parciales: acertar las últimas tres, dos o una cifra mantiene vivas las opciones de ganar. Esta estructura hace que cada jugada tenga múltiples escenarios posibles.

Con su transmisión en vivo, su mecánica sencilla y alternativas como la 5ta Balota, el Chontico Noche en Colombia se consolida como una de las opciones más atractivas del chance. Una cita nocturna que combina tradición, expectativa y oportunidades reales en cada sorteo.