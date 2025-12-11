Este miércoles 10 de diciembre, miles de jugadores en Colombia esperan con ilusión el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos más tradicionales y seguidos del país. Como cada jornada, el sorteo nocturno se convierte en un momento especial para quienes siguen de cerca esta tradición del chance, ya sea desde el Valle del Cauca o desde cualquier otra región del territorio colombiano. Hoy, nuevamente, la expectativa se centra en conocer las cuatro cifras que definirán a los ganadores de la noche.

La búsqueda del resultado del Chontico Noche de hoy se intensifica especialmente en mitad de semana, cuando muchos jugadores aprovechan el ritmo del miércoles para revisar con calma sus jugadas. La frecuencia diaria del sorteo convierte cada edición en un punto de encuentro entre la suerte, la costumbre y la emoción. Por eso, consultar el número confirmado es parte esencial de la rutina de miles de hogares.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 10 de Diciembre 2025

En esta nota podrás verificar el resultado oficial del Chontico Noche del 10 de diciembre, publicado en cuanto el sorteo concluye y validado a través de los canales autorizados. Aquí encontrarás la combinación exacta y toda la información necesaria para confirmar si tu número fue premiado. Este miércoles te acompañamos con la actualización precisa, confiable y oportuna que caracteriza nuestros reportes diarios.

Número ganador: 2479

Y la 5ta Balota: 6

Características principales de la lotería Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche es un sorteo diario que se realiza todos los días del año a las 7:00 p.m., incluidos domingos y festivos. Su frecuencia constante lo convierte en una tradición nocturna para miles de jugadores en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Esta regularidad permite participar sin largas esperas y mantener la emoción activa cada noche.

Una de sus características más destacadas es la libertad que tiene cada jugador para elegir una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Esto permite personalizar la jugada según fechas especiales, números de la suerte o simples intuiciones. Además, también existe la opción de número automático en puntos de venta y plataformas oficiales.

El sorteo se desarrolla mediante un proceso completamente aleatorio, con supervisión técnica y regulatoria que garantiza transparencia y equidad. Cada combinación participa en igualdad de condiciones, sin números “más probables”, lo que refuerza la confianza del público. Una vez revelado el número ganador, los resultados se publican de inmediato en canales oficiales para su consulta segura.

Premios del Chontico Noche: cuánto paga cada acierto en el sorteo

El premio mayor del Chontico Noche se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Esta modalidad, conocida como jugada directa, paga hasta 4.500 veces el valor jugado, convirtiéndola en la recompensa más alta del sorteo. Es la opción que más expectativa genera entre los participantes.

También existe la jugada combinada, que premia las cuatro cifras en cualquier orden. Aunque el pago es menor, sigue siendo atractivo: 208 veces el valor jugado, una alternativa ideal para quienes buscan aumentar sus oportunidades de acierto. Esta modalidad amplía las posibilidades de ganar sin exigir coincidencia exacta en la secuencia final.

Además del premio principal, el Chontico Noche ofrece recompensas por coincidencias parciales. Las tres últimas cifras en orden pagan 400 veces el valor jugado; las tres cifras en cualquier orden, 83 veces; las dos últimas cifras entregan 50 veces; y una sola cifra final otorga 5 veces lo invertido. Este sistema escalonado permite celebrar pequeños aciertos y mantiene viva la emoción del sorteo cada noche.