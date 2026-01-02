La noche del jueves 1 de enero de 2026 se vive en Colombia con el ambiente especial del Año Nuevo y la posibilidad de conocer el resultado del sorteo Chontico Noche. Es un día marcado por nuevos comienzos, propósitos y la ilusión de arrancar el calendario con buenas noticias.

Para muchos, consultar el resultado del Chontico Noche de hoy hace parte del ritual de Año Nuevo, ya sea por tradición, por una corazonada especial o por un número cargado de significado. Este 1 de enero de 2026, cada cifra se mira con expectativa, recordando que el sorteo ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales que pueden sorprender en una fecha tan simbólica.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Jueves 1 de Enero 2026

A continuación, podrás conocer el resultado oficial del Chontico Noche de hoy, jueves 1 de enero de 2026, con información clara y actualizada para verificar tu jugada sin complicaciones. En el inicio de un nuevo año, cada número representa una nueva oportunidad, y la emoción del sorteo se mezcla con la esperanza de todo lo que está por venir.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

5ta Balota del Chontico Noche: una opción extra para apuntar a premios mayores

Para quienes ya juegan al Chontico Noche y quieren sumar un plus a su jugada, la 5ta Balota aparece como una alternativa ideal. Es una modalidad opcional que añade una quinta cifra a la jugada y que, desde $500 pesos, permite aspirar a premios considerablemente más altos, sin modificar la dinámica del sorteo principal. No sustituye tu número habitual: lo complementa con una posibilidad adicional que puede cambiar el resultado de la noche.

Esta modalidad se puede jugar de dos formas. En Directo (5 cifras), el premio mayor se obtiene al acertar las cinco cifras en el orden exacto, con pagos que pueden llegar hasta 38.000 veces lo jugado; además, si solo coincide la última cifra, recuperas el dinero invertido. En Combinado (5 cifras), el orden no es determinante: si las cinco cifras aparecen, el premio equivale a 100 veces el valor de la jugada. Dos alternativas pensadas para distintos estilos: una más arriesgada y otra con mayor margen de acierto.

Gracias a su facilidad, su rápida comprensión y su respaldo oficial, la 5ta Balota del Chontico Noche se ha vuelto una de las modalidades preferidas entre los jugadores frecuentes. Es una forma práctica de sumar expectativa y abrir la puerta a premios más grandes sin complicaciones.

Cómo revisar si tu número salió ganador en el Chontico Noche

Si ya participaste en el sorteo, el paso siguiente es comparar tu tiquete con el resultado oficial del Chontico Noche. Cuando las cuatro cifras coinciden en el mismo orden, accedes al premio mayor, que paga 4.500 veces el valor jugado. Sin embargo, no todo se define en el acierto completo: el juego también premia coincidencias parciales en las últimas tres, dos o una cifra, por lo que revisar con atención puede marcar la diferencia.

Para evitar errores, consulta siempre los resultados a través de canales oficiales, como la página web del sorteo, sus redes sociales verificadas o los puntos de venta autorizados. Allí también encontrarás la información sobre plazos y requisitos de cobro, fundamentales para no perder el derecho al premio. En el Chontico Noche, cada jugada cuenta, y hasta un acierto parcial puede convertirse en una grata sorpresa al final del día.