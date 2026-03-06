Rodrigo Contreras es uno de los nombres más destacados del presente de Millonarios. El delantero argentino fue figura en la victoria del equipo albiazul sobre Atlético Nacional en la Conmebol Sudamericana. Marcó dos goles y lideró la clasificación del equipo dirigido por Fabián Bustos a la fase de grupos del torneo continental.

Su rendimiento ha despertado interés no solo por su impacto goleador en Colombia, sino también por algunos detalles poco conocidos de su carrera. Entre ellos aparece un capítulo especial: su paso por la Selección Argentina en los primeros años como futbolista profesional, una experiencia que incluyó participación en el entorno del Mundial de Brasil 2014 y un título en el Sudamericano Sub-20.

Rodrigo Contreras y su presencia en Brasil 2014

Rodrigo Contreras desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol argentino. Es canterano de San Lorenzo de Almagro, club con el que debutó como profesional en 2013. En esos primeros años su participación en el primer equipo fue limitada, algo común para jugadores jóvenes que comienzan a competir en planteles con futbolistas experimentados.

Aun así, su proyección llamó la atención dentro del fútbol argentino y le permitió vivir una experiencia poco habitual para un futbolista que apenas daba sus primeros pasos como profesional: el llamado a la Selección Argentina durante el Mundial 2014.

Uno de los capítulos menos conocidos en la carrera de Rodrigo Contreras ocurrió en 2014. El entrenador Alejandro Sabella convocó a un grupo de jóvenes futbolistas para actuar como sparrings de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo disputada en Brasil. Contreras fue uno de los jugadores elegidos para integrar ese grupo de entrenamiento que acompañó al plantel principal durante la concentración mundialista.

Durante más de un mes convivió con la Selección Argentina que terminaría siendo finalista del torneo. En ese equipo estaban figuras como Lionel Messi, Ángel Di María, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín y Ezequiel Lavezzi.

La experiencia le permitió entrenar junto a algunos de los futbolistas más importantes del mundo y conocer de cerca el funcionamiento de un equipo que competía en la máxima cita del fútbol internacional. Recordemos que aquel elenco argentino llegó a la final del certamen. Y allí, en cada uno de los días de práctica, Contreras estuvo siendo parte de esa rutina.

Los jóvenes que acompañaron a Argentina en el Mundial 2014

El grupo de sparrings que acompañó a la Selección Argentina durante el Mundial incluyó a varios jugadores que luego tendrían carreras destacadas. Entre ellos estaban Giovanni Simeone, Emanuel Mammana, Fabricio Bustos, Augusto Batalla y Tomás Martínez, futbolistas que posteriormente jugaron en ligas importantes de Sudamérica y Europa.

Rodrigo Contreras formó parte de ese grupo juvenil que entrenó regularmente con el equipo mayor durante el torneo. Para muchos de esos jóvenes, la experiencia representó una oportunidad única de aprendizaje. Un lujo que se dan pocos y que en su caso particular, hizo parte del inicio de una promisoria carrera.

Rodrigo Contreras, campeón del Sudamericano Sub-20 con Argentina

Después del Mundial 2014, el delantero volvió a integrar una selección juvenil. En enero de 2015 fue convocado por el entrenador Humberto Grondona para disputar el Campeonato Sudamericano Sub-20 en Uruguay.

Argentina terminó consagrándose campeona del torneo y Contreras fue parte importante en ese equipo. Durante el campeonato tuvo actuaciones destacadas. Jugó 4 partidos e hizo un gol, nada menos que a Brasil, uno de los rivales históricos del fútbol argentino. Ese título marcó el punto más alto de su paso por las selecciones juveniles del país, de las que hizo parte en categorías juveniles con varias giras internacionales.

El final de su etapa con la Selección Argentina

Luego de integrar la categoría sub-20, Rodrigo Contreras no volvió a ser convocado a la Selección Argentina. Su carrera continuó desarrollándose en distintos clubes del fútbol sudamericano, donde fue acumulando experiencia y consolidándose como delantero.

Hoy, con 30 años, vive una nueva etapa en Millonarios. Su llegada al club colombiano representa un desafío importante en su trayectoria profesional. El presente goleador con el equipo albiazul y actuaciones como la que tuvo frente a Atlético Nacional han vuelto a poner su nombre en el centro de la conversación futbolística, recordando también aquel capítulo poco conocido de su carrera junto a la Selección Argentina.

Rodrigo Contreras en Millonarios: goles y protagonismo en 2026

El atacante llegó a Millonarios como uno de los fichajes para la temporada 2026. Su incorporación fue pensada para fortalecer el ataque del equipo en un año en el que el club busca competir en la Liga BetPlay y en torneos internacionales.

Desde sus primeros partidos mostró capacidad goleadora y adaptación rápida al fútbol colombiano. En los primeros 8 compromisos oficiales de la temporada ya suma 5 goles, una cifra que lo posiciona como uno de los delanteros más efectivos del equipo.

Su actuación ante Atlético Nacional en Medellín fue una de las más destacadas hasta ahora. Con su doblete en el estadio Atanasio Girardot, Millonarios logró imponerse 1-3 y avanzar a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Ese presente goleador ha llevado a revisar algunos momentos clave de su carrera, entre ellos su vínculo con la Selección Argentina en sus inicios.