Tendremos un partido inédito a nivel continental. La escuadra argentina juega por primera vez la Copa Libertadores y tendrá su cancha a reventar tras el buen triunfo obtenido como visitante ante el histórico Peñarol. Es un grupo muy cerrado del cual hacen parte, también, Corinthians e Independiente Santa Fe de Bogotá. Precisamente, el cuadro colombiano jugará con presión, pues una caída esta tarde en suelo argentino lo dejará muy mal parado en esta difícil zona.

Club Atlético Platense vs Santa Fe: canales de Televisión y plataformas Online

Horario:

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Colombia, Perú y Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Chile y Paraguay: 7:00 p.m.

Transmisión:

Televisión: ESPN

ESPN Streaming: Disney +

Santa Fe se juega una final anticipada en Argentina

La fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores no da tregua. Independiente Santa Fe afronta un compromiso determinante en esta tercera jornada del Grupo E, con la obligación de sumar para no comprometer seriamente sus opciones de avanzar. Con apenas 1 punto en la tabla, producto del empate ante Peñarol y la caída en Brasil, el margen de error es prácticamente nulo.

El contexto del grupo es exigente. Corinthians lidera con 6 unidades, mientras que Platense aparece como escolta con 3. Un nuevo tropiezo del cuadro cardenal lo dejaría dependiendo de otros resultados en la segunda vuelta, una situación que el equipo de Pablo Repetto quiere evitar a toda costa.

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Platense, fortaleza en casa para seguir soñando

El Club Atlético Platense llega con sensaciones mixtas desde lo local, pero con la confianza en alto tras su resonante victoria internacional en Montevideo. Ese triunfo ante Peñarol no solo le dio tres puntos vitales, sino que reforzó su identidad competitiva en un torneo que disputa por primera vez.

El equipo argentino apuesta por un fútbol ordenado y táctico, con pilares claros en defensa y recuperación. La experiencia de Víctor Cuesta y el trabajo de Iván Gómez en el mediocampo serán claves para sostener el ritmo del partido. Además, no presenta bajas por sanción, lo que le permite contar con su once habitual en un escenario que promete ser una caldera.

Santa Fe llega en alza, pero necesita trasladarlo al plano internacional

En la Liga BetPlay, el conjunto bogotano viene mostrando una cara mucho más sólida. La reciente victoria ante Deportivo Pasto reforzó la confianza de un equipo que ha encontrado respuestas en ataque, con nombres determinantes como Franco Fagúndez y Hugo Rodallega.

Sin embargo, el desafío pasa por replicar ese rendimiento en el plano internacional. La presión es alta y el equipo lo sabe. En el mediocampo, la labor de Jhojan Torres y Kilian Toscano será clave para cortar circuitos y recuperar rápido el balón, mientras que en ataque se espera eficacia en los momentos determinantes.

Santa Fe no presenta bajas por sanción ni expulsiones, por lo que podrá disponer de su mejor nómina en un duelo que exige máxima concentración. El objetivo es claro: sumar en Argentina para mantenerse con vida en la Libertadores y evitar que el grupo comience a escaparse demasiado pronto.