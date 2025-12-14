Millonarios FC comienza a mover fichas con mayor decisión en la planificación de su plantilla para la temporada 2026. Mientras el club avanza en la depuración de su nómina y define salidas clave, la directiva azul ya identifica una prioridad clara: reforzar el frente de ataque, una zona que generó constantes cuestionamientos durante el último año competitivo.

En ese contexto, el nombre de Rodrigo Contreras empezó a ganar fuerza en los escritorios del club embajador. El delantero argentino, cuyos derechos federativos pertenecen a Deportes Antofagasta, viene de completar una temporada intensa con la Universidad de Chile, y aparece como una opción firme para potenciar la ofensiva albiazul.

Rodrigo Contreras, el delantero que analiza Millonarios

Según informó el periodista Mariano Olsen, Millonarios tiene en carpeta a Rodrigo Contreras, atacante argentino de 30 años que jugó en Universidad de Chile durante la última temporada bajo condición de préstamo.

Con la camiseta de la ‘U’, Contreras disputó 41 partidos oficiales, marcó 10 goles y aportó 2 asistencias, además de ser parte activa del equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, uno de los hitos más destacados del club chileno en 2025.

Pese a esos números, Universidad de Chile decidió no ejecutar la opción de compra, por lo que el futbolista debe regresar a Deportes Antofagasta, institución dueña de sus derechos deportivos.

Cupos de extranjeros liberados en el equipo embajador

Uno de los factores que facilita este movimiento es la reconfiguración del cupo de extranjeros en Millonarios. El club ya concretó las salidas del brasileño Bruno Sávio y del costarricense Juan Pablo Vargas, liberando dos plazas importantes.

A ese escenario podría sumarse el futuro incierto del argentino Santiago Giordana, cuya continuidad todavía no está definida. Este panorama le abre a Millonarios la posibilidad de incorporar futbolistas foráneos con mayor margen de maniobra, especialmente en posiciones clave como la del centrodelantero.

En paralelo, la dirigencia también trabaja en otros frentes, como la negociación por el volante chileno, Rodrigo Ureña, lo que confirma que el club busca reforzarse con perfiles de experiencia y recorrido internacional.

Universidad de Chile se baja por el alto costo del pase

Desde Chile, distintos medios coinciden en que la continuidad de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile está prácticamente descartada. El club mantenía una prioridad para adquirir su pase por una cifra cercana a 1,5 millones de dólares, válida solo hasta la próxima semana.

Sin embargo, en Azul Azul (empresa dueña de la U) consideran que el monto es elevado en relación con el rendimiento del delantero. Aunque tuvo momentos destacados —como su recordado gol en el Clásico Universitario frente a Universidad Católica—, el cuerpo técnico y la dirigencia no quedaron plenamente convencidos para realizar la inversión.

Esta decisión deja el camino libre para que otros clubes entren en la puja.

Everton de Viña del Mar también entra en escena

Millonarios no está solo en la carrera. De acuerdo con el medio chileno En Cancha, Everton de Viña del Mar realizó una consulta formal para conocer la situación contractual del delantero argentino.

El interés del cuadro ruletero tiene sustento en el pasado reciente del jugador. En su etapa anterior con Everton, durante 2024, Contreras firmó una campaña sobresaliente: 29 partidos, 17 goles y 5 asistencias, números que lo posicionaron como una de las figuras del equipo.

Aunque por ahora solo hubo un primer contacto, las conversaciones podrían reactivarse una vez se confirme oficialmente que Universidad de Chile no comprará el pase.

Un mercado que se agita y una decisión por tomar

Con Universidad de Chile fuera de la ecuación, Deportes Antofagasta ya comenzó a escuchar propuestas por su delantero. En ese escenario, Millonarios aparece como un interesado firme, aunque no exclusivo, por un atacante con experiencia internacional, recorrido en Sudamérica y pasado en ligas como la argentina, portuguesa y mexicana.

El mercado apenas comienza, pero el nombre de Rodrigo Contreras ya está instalado con fuerza. Y todo indica que su próximo destino estaría lejos de Santiago… y con Bogotá cada vez más atenta a la oportunidad.