Millonarios afrontará un nuevo compromiso en la Liga BetPlay sin Radamel Falcao García. El delantero samario no hace parte de la convocatoria para el partido ante Boyacá Chicó, correspondiente a la Fecha 11 del campeonato colombiano, lo que prolonga su ausencia en el equipo dirigido por Fabián Bustos.

La noticia genera expectativa entre los hinchas del club capitalino, especialmente porque Falcao es uno de los referentes del plantel y su regreso al equipo había despertado gran ilusión. Sin embargo, la recuperación física del delantero obliga a seguir manejando su situación con cautela, priorizando que pueda volver en condiciones óptimas para el cierre del calendario inmediato.

El nuevo partido de Millonarios sin Falcao en la Liga BetPlay

El equipo dirigido por Fabián Bustos visitará a Boyacá Chicó en un duelo correspondiente a la Fecha 11 de la Liga BetPlay. Para ese encuentro, el nombre de Falcao nuevamente no aparece en la convocatoria. Se trata de una decisión tomada por el cuerpo técnico tras evaluar el estado físico del delantero.

Aunque el jugador continúa con su proceso de recuperación, todavía no está en condiciones de sumar minutos en competencia oficial. De esta forma, Millonarios afrontará otro compromiso del campeonato colombiano sin uno de sus futbolistas más experimentados, apostando por las alternativas ofensivas del plantel que han venido respondiendo en los últimos partidos.

Cuántos partidos se ha perdido Falcao con Millonarios en 2026

La ausencia ante Boyacá Chicó amplía la lista de partidos en los que el delantero no ha podido participar en la temporada. En total, Falcao ha estado ausente en 7 compromisos del equipo en lo que va del semestre.

En la Liga BetPlay se ha perdido seis encuentros:

Atlético Bucaramanga

Junior

Internacional de Bogotá

Deportivo Pereira

Cúcuta Deportivo

Boyacá Chicó

A esa lista se suma un partido de la Conmebol Sudamericana. En el duelo ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, el delantero sí fue convocado, pero finalmente no ingresó al campo de juego. Esa situación elevó la cifra de partidos sin minutos en este periodo de la temporada.

La explicación de Fabián Bustos sobre la ausencia de Falcao

El entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, explicó recientemente los motivos por los cuales el delantero todavía no puede regresar a la competencia. El técnico argentino se refirió al tema después del partido ante Cúcuta Deportivo, cuando fue consultado por la situación física del atacante.

“Lo necesitamos; si estuviera para jugar, seguramente estaría. Hizo un gran esfuerzo para llegar al miércoles y en ese esfuerzo, en ese querer estar para sumarle al grupo y darnos minutos de calidad, se resintió”, explicó Bustos.

El entrenador también dejó claro que la situación médica del delantero no es grave. “No es una lesión grande ni algo complicado. Seguro entre seis y diez días más estará afuera. Apenas esté, sumará con los chicos”.

Según explicó el entrenador, el propio delantero quiso estar con el grupo para acompañar al plantel en un partido importante, como lo fue el de la Sudamericana ante Atlético Nacional: “Fue una decisión con él porque lo llevamos a Medellín y sabía que no iba a entrar, pero quería apoyar. Es uno de esos líderes que siempre quieren sumar desde donde les toque”, explicó Bustos. Ese gesto fue valorado dentro del equipo, ya que refleja el rol que tiene el delantero como referente del grupo.

Qué lesión tiene Falcao en Millonarios

El cuerpo técnico también explicó el estado físico del jugador. De acuerdo con Bustos, los exámenes médicos confirmaron que se trata de una distensión leve. “Se hicieron imágenes y salió que tiene una pequeña distensión, pero no donde tuvo la lesión anterior”, detalló el entrenador.

Este diagnóstico permitió establecer un plan de recuperación que busca evitar recaídas y garantizar que el delantero regrese en buenas condiciones físicas. Por esa razón se decidió no arriesgar su presencia en el partido ante Boyacá Chicó.

Cuándo volvería a jugar Falcao con Millonarios

El plan del cuerpo técnico apunta a que el delantero pueda regresar en la siguiente jornada de la Liga BetPlay. Millonarios tiene programado un partido importante en la Fecha 12 del campeonato, cuando enfrentará a Atlético Nacional en el estadio El Campín.

Ese encuentro está previsto para el martes 17 de marzo y se perfila como el momento en el que Falcao podría volver a sumar minutos con el equipo. Todo dependerá de cómo evolucione su recuperación en los próximos días.

Los números de Falcao desde su regreso a Millonarios

Desde su regreso al club, el delantero ha tenido participación limitada debido a las molestias físicas que han aparecido durante el semestre. Hasta ahora ha disputado 5 partidos oficiales con la camiseta albiazul. Solo fue titular en uno de esos encuentros y acumula un total de 171 minutos en cancha.

En ese periodo también ha logrado marcar un gol, anotación que llegó en uno de los partidos recientes del equipo en la Liga BetPlay. Aunque su presencia en el campo ha sido intermitente, el delantero continúa siendo una de las figuras más importantes del plantel y uno de los nombres que generan mayor expectativa entre los aficionados de Millonarios.

Convocados de Millonarios para visitar a Boyacá Chicó:

Será el undécimo partido para Millonarios en la Liga BetPlay. Llega ocupando la novena casilla de la tabla con 14 puntos, a uno del octavo (Tolima). Para el duelo, estos son sus convocados: