Dos equipos que nunca levantaron la tan deseada UEFA Champions League comienzan a dirimir este miércoles 29 de abril cuál de los dos tendrá la chance de pelear por el título en la gran final de Budapest. Atlético de Madrid y Arsenal FC abren una serie con pronóstico reservado, sin un claro favorito y con mucho en juego para las aspiraciones de ambos clubes.

El dueño de casa viene de ganarle al Athletic Club en su último partido de LaLiga, alcanzando los 12 encuentros consecutivos con al menos un gol. Ante conjuntos ingleses tiene un historial adverso, con solo dos triunfos en sus últimos 12 partidos, aunque ha avanzado en 11 de las últimas 15 series europeas contra equipos de ese país, por lo que sobran motivos para entusiasmarse.

ADVERTISEMENT

Atlético vs Arsenal: canales de Televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia: 2:00 p.m. | ESPN y Disney +

2:00 p.m. | ESPN y Disney + España: 9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones

9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones EE.UU (Este): 3:00 p.m. | CBS, Paramount+, FuboTV, TUDN USA, Univisión y ViX

3:00 p.m. | CBS, Paramount+, FuboTV, TUDN USA, Univisión y ViX Argentina: 4:00 p.m. | ESPN, Fox Sports y Disney + Premium

4:00 p.m. | ESPN, Fox Sports y Disney + Premium México: 1:00 p.m. | FOX México, Tabii y FOX One

Atlético de Madrid, entre bajas y ajustes obligados

El equipo de Diego Simeone llega con algunas ausencias importantes que condicionan la planificación. Pablo Barrios y José María Giménez están descartados, mientras que Ademola Lookman y Dávid Hancko son duda hasta último momento.

En ese contexto, nombres como Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza o Marcos Llorente toman protagonismo para recomponer el mediocampo. Incluso Llorente podría retrasarse al lateral, dependiendo de la decisión final del cuerpo técnico.

En ataque, la referencia será Julián Álvarez, que pese a algunas molestias físicas apunta a ser titular. Podría estar acompañado por Antoine Griezmann o por Alexander Sørloth, que llega en racha tras su último doblete.

ADVERTISEMENT

Arsenal, con dudas pero con variantes ofensivas

El conjunto de Mikel Arteta también tiene interrogantes importantes. Mikel Merino y Jurrien Timber están descartados, mientras que Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Eberechi Eze son duda por molestias físicas.

Entre las noticias positivas aparece Bukayo Saka, que volvió a sumar minutos y podría meterse en el once titular. Además, Martín Zubimendi ya está recuperado y listo para liderar el mediocampo junto a Declan Rice.

En ofensiva, si Havertz no llega, Viktor Gyökeres asoma como alternativa principal, con Gabriel Martinelli y Leandro Trossard aportando desequilibrio por las bandas.

Un duelo de detalles en una semifinal sin margen de error

El cruce promete ser cerrado, intenso y con momentos de alta tensión. Atlético de Madrid buscará imponer su fortaleza como local y su habitual intensidad, mientras que el Arsenal intentará aprovechar su dinámica ofensiva y capacidad para lastimar en transiciones.

Con dos equipos que llegan con argumentos y necesidades similares, la serie parece destinada a definirse por detalles mínimos, donde cada error puede marcar el rumbo de la eliminatoria.

Atlético vs Arsenal: alineaciones probables

Atlético de Madrid (4-4-2):

Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Griezmann y Julián Álvarez.

Entrenador: Diego Pablo Simeone

Arsenal FC (4-2-3-1):

Raya; Mosquera, Salibá, Gabriel, Piero Hincapié; Zubimendi, Declan Rice; Saka, Ødegaard, Martinelli; Gyökeres.

Entrenador: Mikel Arteta