El delantero brasileño Marcus Vinícius seguirá formando parte del fútbol colombiano. Luego de su salida de Independiente Medellín y tras varios meses como agente libre, el atacante de 29 años acordó su vinculación con Deportivo Pereira, club que busca reforzar su plantel en medio de un momento deportivo complejo en la Liga BetPlay.

La institución matecaña oficializó el movimiento en las últimas horas, confirmando además que el jugador fue inscrito ante Dimayor dentro del plazo límite para futbolistas libres. De esta manera, el atacante quedará habilitado para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico tan pronto se completen los procesos administrativos correspondientes.

Deportivo Pereira apuesta por la experiencia de Marcus Vinícius

La llegada de Marcus Vinícius responde a la necesidad del Deportivo Pereira de sumar variantes ofensivas en una temporada que no ha comenzado de la mejor manera. Bajo la dirección técnica de Arturo Reyes, el equipo ha tenido dificultades para consolidar una idea de juego y transformar su rendimiento en resultados positivos.

Aunque el delantero brasileño acumuló más de seis meses sin actividad oficial, en el club confían en su experiencia y capacidad goleadora para fortalecer el ataque del equipo. Durante su última etapa con Independiente Medellín, el jugador disputó 19 partidos, fue titular en cuatro ocasiones y aportó un gol junto a una asistencia en competiciones del fútbol colombiano.

Un recorrido amplio en el fútbol colombiano

A lo largo de su carrera, Marcus Vinícius ha construido un recorrido interesante dentro de la Liga BetPlay. En Colombia vistió las camisetas de Independiente Santa Fe, Tigres FC y Atlético Huila, antes de su más reciente paso por Independiente Medellín.

Ese conocimiento del entorno competitivo del país es uno de los factores que motivaron al Deportivo Pereira a apostar por su incorporación en este momento de la temporada.

Experiencia internacional y paso por selecciones

La trayectoria del atacante también incluye experiencias fuera de Colombia. En Brasil jugó para Grêmio Desportivo Prudente, mientras que en el fútbol de Medio Oriente militó en el Busaiteen Club de Baréin.

Precisamente, el futbolista obtuvo la nacionalidad bareiní y llegó a integrar la selección de Baréin, ampliando así su perfil internacional. Además, durante su carrera también pasó por el fútbol asiático al formar parte del Jeonbuk Hyundai Motors, uno de los clubes más tradicionales de Corea del Sur y frecuente protagonista en torneos continentales.

Un refuerzo que busca cambiar el momento del club

Con la incorporación de Marcus Vinícius, el Deportivo Pereira intenta renovar el ambiente alrededor del equipo y generar un impulso deportivo que le permita revertir su actualidad en la Liga BetPlay.

La llegada de un nuevo refuerzo suele representar un estímulo para la hinchada matecaña, que espera ver señales de reacción en el plantel. Mientras tanto, el club continúa además con las adecuaciones en su escenario habitual, el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Debido a esas obras, el equipo analiza la posibilidad de ejercer como local de manera transitoria en el estadio Santiago de las Atalayas, ubicado en Yopal (Casanare), mientras finalizan los trabajos en su casa tradicional. Con refuerzos y nuevos escenarios en el horizonte, Pereira intenta escribir un capítulo distinto en la presente temporada del fútbol colombiano.