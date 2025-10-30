Francisco Fydriszewski vive el mejor momento de su carrera en el fútbol colombiano. Cada partido con el DIM refuerza su condición de figura y lo posiciona como el jugador más determinante del semestre. Su gol ante Atlético Bucaramanga en la victoria 3-0 por la Fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025 confirmó lo que ya era evidente: está protagonizando una temporada que no tiene comparación con la de ningún otro futbolista en el país.

Sus números lo respaldan. Fydriszewski acumula 16 goles en 22 partidos en todas las competencias del semestre y es el máximo artillero tanto en la Liga como en la Copa BetPlay, un logro que lo convierte en un caso único en el fútbol colombiano actual.

5 partidos seguidos marcando con el DIM para Fydriszewski

Uno de los aspectos más llamativos del presente de Fydriszewski es su constancia goleadora. El delantero argentino lleva 5 partidos consecutivos anotando, combinando encuentros de Liga y Copa BetPlay. Durante esa racha, le marcó a Once Caldas, Fortaleza CEIF, Santa Fe, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, además de sumar dos asistencias.

El dato refleja una evolución sostenida: pasó de ser un jugador intermitente en el primer semestre a un delantero que responde con goles partido tras partido. En este tramo del torneo, se ha consolidado como el líder ofensivo que el equipo necesitaba.

Fydriszewski, máximo goleador de la Liga BetPlay 2025-2

Con el tanto ante Bucaramanga, Fydriszewski se afianzó como líder absoluto de la tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2025. Ya suma 11 goles, superando por dos a Yoshan Valois (Deportivo Pasto) y Luciano Pons (Atlético Bucaramanga), sus perseguidores más cercanos.

Más allá de las cifras, su impacto es visible en el funcionamiento del DIM. Es el eje de ataque del equipo, el punto final de casi todas las jugadas ofensivas y, al mismo tiempo, un delantero solidario que baja a participar en la generación de juego. Su entendimiento con Brayan León, Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera ha sido fundamental para que el equipo mantenga un promedio goleador altísimo.

«El Polaco» también domina en la Copa BetPlay 2025

Si la Liga ya lo tiene como protagonista, la Copa BetPlay confirma su dominio total. En esta competencia, Fydriszewski también es el máximo anotador, con 5 goles en 6 partidos. El DIM sigue en carrera y disputará las semifinales del torneo, posibilidad para sumar más goles.

Este doble liderato -Liga y Copa- es lo que convierte al argentino en un caso sin precedentes en la temporada. Ningún otro futbolista ha logrado liderar la tabla de artilleros en ambas competencias al mismo tiempo durante 2025, lo que habla de su regularidad, su estado físico y su capacidad para responder en distintos contextos.

El delantero más productivo del semestre

Los números globales del Polaco con el DIM son impresionantes:

Partidos jugados en 2025-2: 22

22 Goles marcados: 16

16 Asistencias: 2

2 Promedio goleador: 0,72 por partido

En total, desde que llegó al club, Fydriszewski ha disputado 44 partidos oficiales, con 19 goles y 3 asistencias. Su promedio lo coloca entre los atacantes más efectivos de los últimos años en el equipo antioqueño, superando los registros recientes de goleadores extranjeros en la institución.

La transformación del Polaco en el DIM

El rendimiento actual del argentino es el resultado de un proceso de trabajo y confianza. En el primer semestre de 2025, apenas había marcado 3 goles en 22 encuentros, pero el cuerpo técnico liderado por Alejandro Restrepo insistió en su continuidad. Hoy, esa apuesta da resultados: el Polaco es el jugador más influyente de la plantilla.

Ser el máximo goleador de los dos torneos nacionales, marcar en cinco partidos seguidos y mantener una producción tan alta a lo largo del semestre ubican a Francisco Fydriszewski en una categoría aparte. Ningún otro jugador ha logrado replicar su nivel de regularidad en 2025.

El argentino del DIM no solo brilla por sus estadísticas: representa un modelo de perseverancia y efectividad en un campeonato donde pocos logran sostener el ritmo. Lo que está haciendo este semestre ya lo instala como uno de los casos más sorprendentes del fútbol colombiano reciente.